“市民之家”外景 编者按

“市民之家”建设是市委、市政府着力实施的一项重点民生实事。市委书记李亚日前在“市民之家”调研时指出，要以群众满意、群众认可为标准，努力把“市民之家”打造成高水平的便民窗口、服务平台、改革前哨。为帮助市民提前了解即将投用的“市民之家”，熟悉种种便利，洛阳日报今起推出《提前打探“市民之家”》栏目。敬请关注。

这几天，关于我，很多市民都很期待，想知道这个家周边环境如何、配套设施如何。我要告诉大家的是，这个家的一切都是按照便民利民惠民的原则置办的。

3月底，这个家就要和大家正式见面了。这里，我先给大家透露这个家的一些“小秘密”。

“市民之家”内景

1区位很优越

俗话说，人靠衣裳马靠鞍。我“穿”的是流线几何图形玻璃“大衣”，未来将在开元大道与永泰街交叉口西南角恭候大家。

●看区位

开元湖是我的邻居，市政府、泉舜购物中心也离得不远，办事、休闲、购物都十分方便。

●瞅规模

地下2层，建筑面积1.5万平方米；地上7层，建筑面积约4.4万平方米，空间敞亮、设施齐全。

●论服务

未来，这个家将进驻94家单位，设置窗口数量294个。

以后，相关的大事小事在这个家都能办妥。

7层管理机构办公及保障服务区

6层投资建设项目审批服务区，进驻市住建委、市城管局、市发改委等29个单位

5层经济社会事务审批服务区，进驻市工商局、市住房公积金管理中心等8个单位

4层公安综合服务区，进驻市公安局出入境管理处、市交警支队等8个单位

3层不动产登记服务B区，进驻市不动产登记中心、市地税局等5个单位，以及市委宣传部1个展馆

2层社会民生服务区，进驻市社保局及市委组织部、市纪委的2个展馆

1层不动产登记服务A区，进驻市房管局、市人社局等23个单位

“市民之家”地下停车场

2环境很得劲

既然叫“市民之家”，就一定让大伙儿感到舒服。舒服，不光是环境宜人，而且办事心里也得舒坦。

首先，这个家共有12部电梯，方便快捷，而且各层的4个角落均设有公厕。到这个家办事，残疾人也不必担心，无障碍通道和残疾人专用卫生间一应俱全。

这里，免费Wi-Fi全覆盖；如果办事刚好赶上饭点，您还可以直接坐电梯到顶层的餐厅，享用美食。

您闲暇之余，不仅可以到2层、3层的展馆参观，也能到“书香洛阳”图书阅览区安静地读上一会儿书，是不是很惬意？

来这里，您不必为四处找停车位而头疼。这个家有两层地下停车场，共有停车位1135个，还专门设置了残疾人停车位，完全可以满足停车需要。未来，停车场还将利用大数据技术，让您更加精准寻找车位。

体验“业务办理”

3当好“服务员”

设施贴心、环境优雅，是这个家的“面子”，服务精准、便捷高效，才是这个家的“里子”。

这个家的服务理念是“一窗受理、一网通办”，每层楼都设有咨询台，真正让大伙儿少跑腿，让信息多跑路。同时，所有窗口服务台面均高80厘米，台前设座椅，沟通交流无障碍，填写表格更舒服。

为更好地完善服务细节，11日，项目责任单位市行政服务中心、洛阳城投集团还专门邀请部分市人大代表和普通市民来这个家做客“找碴儿”，广泛吸收各界意见、建议。

未来，在市行政服务中心等部门的共同推动下，这个家将建成行政审批、综合政务、诉求办理、行政监察、教育展示五大平台，构建线上线下融合发展、便民高效协同推进、政府百姓实时互动、监督问效全程同步、城市名片教育展示“五位一体”的政务服务模式，实行“一楼式办公、一窗式办理、一站式服务”的运行机制，努力为咱洛阳的老百姓当好综合“服务员”。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 周新江 文/图）