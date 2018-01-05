粗心车主忘拔钥匙 民警守护俩小时

昨日，金谷派出所民警给小记说了一件事儿：我们在街头发现一辆电动三轮车钥匙没拔，担心被人骑走，就在附近守候。两个多小时后，一对儿夫妻才过来骑车。原来，俩人急着去超市购物，忘记拔掉车钥匙了。

昨日9时，金谷派出所民警门泉川与同事沿纱厂西路巡逻，经过一排停放的电动车时，门泉川看到一辆电动三轮车钥匙没拔。“这个车主咋这么粗心！”门泉川嘀咕。

门泉川发现，这辆电动三轮车是红色的，安装有车篷，看着比较新。他询问附近的人是否认识车主，大家都摇头称不认识。这可咋办？门泉川将车钥匙拔掉，决定在附近等候车主到来。

两个多小时后，门泉川与同事看到一对儿夫妻拎着两三包东西来到那辆电动三轮车旁，只见俩人先是在身上摸索一番，然后往地上看。门泉川等人过去询问，得知这对儿夫妻正是车主，俩人说找不到车钥匙了。门泉川将车钥匙还给这对儿夫妻，并说明了情况。

夫妻俩得知门泉川等人等了两个多小时，连连道谢说：“真过意不去，我们急着去超市购物，离开时忘了拔车钥匙。”（洛阳晚报记者 魏巍 特约通讯员 李耀武）