洛阳法院开展涉民生案件集中执行行动

近日，在全市法院开展的涉民生案件集中执行行动中，152名四川籍农民工从孟津县人民法院拿回了被拖欠的部分工资。

四川籍农民何某2013年11月带领152名民工在某公司工地上施工，到2015年6月，该公司拖欠何某等人950.5万元迟迟不给。2016年7月，孟津县人民法院受理此案后，立即启动涉农维权机制，判令该公司支付何某950.5万元及利息。

去年1月，案件进入执行程序后，被执行单位工地停工，法定代表人玩起“躲猫猫”，拒不履行支付义务。孟津县人民法院执行局及时将其土地查封。其间，被执行单位的土地使用证被孟津县国土资源局依法撤销。

近日，在了解该公司的土地使用保证金缴纳情况后，孟津县人民法院与县有关部门协调，将685万元土地使用保证金转入法院执行款专户，并于1月5日集中发放给当事农民工。

为加大对涉民生案件执行力度，我市法院自去年12月28日开始开展涉民生案件集中执行行动，重点攻坚涉及人民群众基本生活的追索劳动报酬(包括农民工工资)、赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗损害赔偿、交通事故人身损害赔偿、工伤保险待遇等类型的执行案件。

此次集中行动将持续到2月28日。其间，全市两级法院将保障涉民生案件绿色通道畅通无阻，坚持优先接待、优先立案、优先执行、优先兑付执行款，努力提高执行效率。同时，全市两级法院将充分运用罚款、拘留、公布失信被执行人名单、限制出境、限制高消费、追究刑事责任等手段，加大对规避、抗拒执行行为的惩戒力度，促使被执行人履行义务。目前，全市共执结各类涉民生案件337件，为560多名当事人追回劳动报酬、赔偿款等共计1100余万元。

“找工作时一定要签订劳动合同。如果没有劳动合同，在讨薪时一定要拿到对方的欠条、保证书等能证明劳务关系和用工方欠薪的相关资料，并备好诉状、个人身份证明，依法维权、讨薪。”市中级人民法院有关负责人介绍，年终岁尾农民工讨薪案件多发，农民工讨薪可通过与用工单位协商、到人社部门投诉、提请仲裁机构仲裁、向人民法院起诉等途径进行。如果农民工遭遇欠薪的证据充分，可以直接向法院申请支付令，最快可在15日内拿回工资。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 王博文 韩晓君）