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外地男子吃“霸王餐” 老板不要钱还包吃住给活干
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-12 08:37

　　昨日，车站派出所民警致电本报记者：一个小伙子在一饭馆吃“霸王餐”，老板气得报警求助。我们到场后得知，小伙子身无分文，已好几天没吃饭，老板得知实情后也不再要饭钱，还留小伙子在店里帮两天忙，并给他提供食宿。

　　9日18时许，车站派出所巡逻队队员周殿杰接到报警称，在中州路与玻璃厂路交叉口附近一家米皮店，有个小伙子吃饭不给钱。周殿杰与同事赶到现场时，一个小伙子正低头坐在店里，老板与一名店员在他旁边。

　　看周殿杰等人到来，老板胡女士生气地说，她晚上还没卖出去几碗饭，就碰到这个吃“霸王餐”的小伙子。周殿杰得知，小伙子在店里吃了一碗砂锅面和一个肉夹馍，饭钱一共十几元。

　　“你是哪里人？”周殿杰问，小伙子头也不抬，低声说是“开封人”。周殿杰得知，小伙子姓凌，没有亲人，身无分文，已好几天没吃饭。起初，周殿杰怀疑小伙子智力有问题，不过通过交流发现小伙子只是比较内向。

　　听小伙子这么一说，胡女士心软下来，教育小伙子要自食其力。随后，胡女士说不再要饭钱，让小伙子在店里帮两天忙算是还账了，并且包吃住，小伙子点头同意。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）
[ 责任编辑：史戎戎]
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