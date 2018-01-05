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家庭医生进万家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-12 08:30

家庭医生上门给宝宝做体格检查

家庭医生上门给宝宝做体格检查

　　近日，洛龙区关林社区居民邢向阳将家庭医生郭元元迎进门。

　　邢向阳今年26岁，宝宝3个多月。郭元元是洛龙区关林社区卫生服务中心的一名儿科医生，此次前来为宝宝做体格检查。

　　“小朋友的状态很不错。”郭元元为孩子称体重、量身长，接着又给邢向阳讲解母乳喂养知识。

　　不光邢向阳有自己的家庭医生，她全家每个人都有自己的签约家庭医生。

　　洛龙区关林社区卫生服务中心启动家庭医生签约服务后，关林社区65岁以上老年人、0岁至6岁儿童、孕产妇、慢性病患者、重度精神病患者、残疾人等重点人群，可免费“签下”某位家庭医生，享受家庭医生服务。

　　积极开展家庭医生签约服务是去年我市重点民生实事之一，越来越多的城乡居民享受到家庭医生的服务。

　　居民和家庭医生签约后，针对不同的人群，家庭医生提供的服务也不一样。他们为辖区0岁至6岁儿童提供预防接种服务；为65岁及以上老年人、4岁至6岁幼儿，每年提供一次免费体检服务；为孕产妇提供孕产期健康管理服务，为育龄妇女提供优生优育等健康知识咨询和指导服务；为35岁以上居民首诊测量血压，将筛查出来的高血压患者纳入高血压慢性病管理并进行评估，提供每年不少于4次的随访服务等。

　　随着家庭医生签约服务的推进，我市“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医秩序正在形成，群众对家庭医生的信任度、满意度也不断提高。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 张俊望 张磊 文/图）

　　数字看变化

　　541.6万

　　我市积极开展家庭医生签约服务，去年，全市家庭医生签约服务覆盖人数达到541.6万，签约率位于全省前列

　　90%

　　高血压、糖尿病等慢性病患者和儿童、孕产妇、老年人等重点人群签约服务覆盖率在90%左右，贫困人口基本实现全覆盖

　　其中，0岁至6岁儿童签约人数51.6万，65岁以上老年人签约人数60.1万，高血压患者签约人数49.38万，糖尿病患者签约人数14.78万，严重精神障碍患者签约人数2.3万，残疾人签约人数9.3万，计划生育特殊家庭签约3370户，农村建档立卡贫困人口签约人数43.88万
[ 责任编辑：席倩倩]
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