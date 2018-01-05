今天洛阳晴天 气温-9℃到6℃

一名市民在冬泳

今天，小记仍要为您唱一首简单的“小晴歌”。虽然白天有太阳撑腰，但是风也在呼呼刮着，大家的感受依旧是冷冷冷……

昨日16时河南省气象台发布低温蓝色预警，预计24小时内，安阳、鹤壁、濮阳、驻马店、漯河五个地区，三门峡、洛阳、平顶山、周口四个地区的南部及信阳北部与滑县、新蔡部分地区最低气温将在-10℃以下。

市气象台预计，今天晴天到多云，偏南风2级~3级，气温-9℃到6℃。明日，受短波槽东移影响，云系增多，多云转阴天，偏南风3级，气温-7℃到7℃。

晨起跑步的市民

昨日10时中央气象台继续发布寒潮黄色预警，这已是其连续发布寒潮预警的第五天。今天到13日，黄河中下游及以南大部分地区平均气温比往年同期偏低3℃到5℃，局部地区偏低6℃到8℃。今天早上，山东中部和北部、河南东部和南部、安徽北部等部分地区最低气温-12℃到-10℃，局部地区低于-12℃。14日，我国大部分地区气温将逐渐回升至正常水平。

寒潮是冷空气界的扛把子，可在24小时内使气温猛跌8℃到12℃。作为实力降温高手，中国天气网小编却发现，我国的寒潮变少了。数据显示，我国寒潮一年最多爆发15次，受其影响最多的是东北三省、内蒙古、新疆、陕西等地。1951年以来，我国9月至次年5月的寒潮呈减少趋势，平均每20年就减少1次。我国的平均气温却显著升高，每10年升高0.26℃，可以说是气候变暖导致影响我国的寒潮减少了。

今明两天，晴朗、干燥、多风将成为中东部地区天气的主要特点。中国天气网预计，未来几天，在阳光照射下，河南大部分地区最高气温会出现回升，但最低气温仍持续走低。监测显示，昨日清晨我省大部分地区最低气温都在0℃以下，今天清晨，洛阳、三门峡、漯河等12个县市最低气温都可能不足-11℃。小记提醒您，早晚寒意十足，外出可要注意添衣保暖哦！（洛阳晚报记者 付璇 通讯员 禹东晖/文 记者 杜卿/图）