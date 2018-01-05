洛阳推广汽车健康档案 车主可随时查看维修记录

市运管局维修科工作人员可实时查看维修信息上传数据

工作人员可清晰地看到维修记录详情

核心提示

小病大治、过度维修是汽车维修行业长期存在的怪象，不少消费者有“哑巴吃黄连”的消费体验。近日，《洛阳晚报》记者从市运管局获悉，我市作为全省推广汽车维修电子健康档案系统的试点城市，已于去年年底开始在全市二类以上汽修企业推广该系统。

什么是汽车健康档案？它能起到何种作用？车主如何使用该系统呢？记者对此进行了体验。

汽车健康档案分三大板块，上传、查询、监管相互独立

去年3月，在本报专职司机杨师傅的协助下，记者给一辆越野车设置了常见的小毛病：挑松一个喷油头插线，车体随之出现抖动、有异响的情况，插紧插线就能排除故障。此后，我们随机去了市区6家汽车维修店“看病”，结果除两家汽修店外，其他几家都没找到“病因”，还有汽修店称车是“大病”，有一家汽修店的检修结果为发动机、变速箱下方液压支撑故障，维修需要7000多元。

市运管局维修科相关负责人在接受采访时曾说，机动车维修行业确实存在“小病大治”“故意兜圈子”等现象，监管部门将采取措施，加大监管查处力度。

近日，记者从市运管局获悉，根据河南省《关于开展汽车维修电子健康档案系统建设试点工作的通知》和《关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作的通知》要求，我省在郑州、开封、洛阳、商丘等四市开展试点工作。

“去年年底，我市开始在全市二类以上汽修企业推广汽车维修电子健康档案系统。”市运管局维修科负责人王建民说，汽车健康档案平台由交通运输部搭建，系统分为车主服务、维修企业服务、行业管理部门服务三大板块。

王建民说，这一套系统分为三类操作平台，每类操作平台均可在电脑和手机上进行操作。其中，汽车维修企业操作平台由汽车维修企业使用，汽修企业须按照要求实时上传本企业维修车辆的维修项目等信息；车主操作平台由车主使用，可查看车辆维修记录，对汽修企业服务做出评价；行业管理部门操作平台由监管部门使用，可实时查看汽修企业日常维修项目等信息。三类操作平台有效保障车辆维修信息的上传、查看、监管相互独立，有利于实现汽修企业准确判断车辆故障、消费者明白消费和主管部门的有效监督。

手机上下载汽车健康档案APP,两三分钟就能完成注册

在市运管局维修科工作人员的引导下，记者在个人手机上尝试安装汽车健康档案车主操作平台。

首先，在手机应用市场搜索“汽车健康档案”，点击下载并成功安装APP后，打开软件进行注册、登录。

点击操作界面右下角“我的”，而后点击“登录/注册”进行注册

注册需填写用户名、密码、图片验证码，输入个人手机号和验证码。注册成功后可通过“用户名＋密码”或“手机号码＋密码”的形式登录

“仅需两三分钟，车主就可使用软件了。”王建民说，今后，车主到汽修店维修保养车辆，维修项目会被录入并永久保存到汽车健康档案系统中，车主可随时在系统上查看维修记录，一次次的维修记录累积起来就成了车辆健康档案。