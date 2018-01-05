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依托“双倍增”行动 洛阳去年新增高新技术企业107家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-12 08:25

　　产品迈向“高精尖”，离不开产业创新的“中坚力量”——高新技术企业。

　　日前，在位于高新区的高新技术企业洛阳高新四丰电子材料有限公司(以下简称四丰电子公司)，一块块闪着金属光泽的钼靶材下线，即将发往京东方、华星光电、天马集团等国内外高世代液晶面板生产线。

　　各类靶材，是液晶面板导电膜的核心原料。作为该企业的主打产品，其研制的TFT-LCD/AMOLED用高纯宽幅钼靶，一举打破同类产品被国外供应商长期垄断的格局，填补了国内宽幅钼靶的生产、技术空白，技术指标达到国际领先水平，企业连续两年销售收入增长率在36%以上。

　　业务高速增长背后，是持续增长的研发经费投入。去年，该企业研发投入440万元，同比增长13%。从钼制品代加工，发展到独立自主研发大尺寸钼靶，四丰电子公司依托科研实力的提升，演绎了一场钼靶材料国产化传奇。

　　时下，类似于四丰电子公司这样的发展实例比比皆是。我市“双倍增”行动实施以来，越来越多的企业纷纷加大自身的科技研发投入力度，争相加入到高新技术企业的队伍中来。

　　市科技局相关负责人介绍，电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化是八大国家重点支持的高新技术领域。与之相呼应的，是真金白银的政策支持：企业获得高新技术企业认证后，可以减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

　　为了支持更多企业入选高新技术企业，去年，我市依托“双倍增”行动出台了《洛阳市培育创新型企业实施办法》(以下简称《办法》)，为加强高新技术企业培育、发挥示范引领作用“添把火”。

　　《办法》提出，建立高新技术企业培育库，实施科技型中小企业升级高新技术企业计划，开展高新技术企业培育工作。对进入高新技术企业培育库且年度研发投入超过50万元的企业，市财政按照企业上年度实际研发投入的15%给予研发经费奖励，最高30万元；对通过地方高新技术企业认定初审并报省高新技术企业认定管理工作领导小组的企业，市财政给予10万元奖励；通过省高新技术企业认定管理工作领导小组高新技术企业认定的，再给予10万元奖励。

　　让洛阳硕力信新能源科技有限公司总经理周凡没有想到的是，在政策引导和政府服务下，仅用了两年多的时间，企业就发展成为一家集充电桩研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。“从政策培训到资金补贴，我们的发展壮大离不开各级政府部门的大力支持。”周凡动情地说。

　　见微知著，一叶知秋。去年，我市新增高新技术企业107家，高新技术企业总数达到337家，完成市定任务的178%，同比增长118%。

　　高新技术创新尖兵涌现，有力支撑了我市产业结构优化和工业经济的发展。去年1月至11月，全市高新技术产业增加值539.7亿元，同比增长15.7%，占全市规模以上工业增加值比重36.4%，高于全市规模以上工业增加值增速6.9个百分点。

　　市科技局相关负责人说，今年，我市将持续推进“双倍增”行动，建设高新技术企业培育库，引导企业建立研发投入预算管理制度，力争入库企业在200家以上，同时加强对入库企业的培育扶持和重点服务，力促更多科技型中小企业升级为高新技术企业，加快我市产业转型升级步伐。（洛阳日报记者 李冰 张锐鑫 通讯员 张炜）
[ 责任编辑：席倩倩]
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