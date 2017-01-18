突出抓重点补短板强弱项——四论贯彻落实市委经济工作会议精神

洛平

从中央到地方，“抓重点、补短板、强弱项”成为经济工作领域的高频用语。

市委书记李亚在市委经济工作会议上指出，做好经济工作，既要统筹推进、也要抓住重点，既要厚植优势、也要补齐短板，既要巩固强项、也要做强弱项。我们要把“抓重点、补短板、强弱项”摆在更加突出的位置，切实抓好打基础、创优势、利长远的大事要事，在解决制约发展的突出瓶颈和深层次问题上取得重大突破，着力强化弱项来夯实发展的基础。

抓住重点带动面上工作，推动事物发展不断从不平衡到平衡，是唯物辩证法的要求，也是我们党在革命、建设、改革历史进程中一贯倡导和坚持的。我国经济发展进入了新时代，正由高速增长转向高质量发展，处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。当此之时，坚持问题导向部署经济发展新战略，在协调推进各项工作的同时，突出“抓重点、补短板、强弱项”，尤为重要。

在我国这样经济和人口规模巨大的国家，不可能一夜之间就实现高质量发展，我们必须跨越两大关口：第一个关口是非常规的现阶段特有的关口，特别是要打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；第二个关口是常规性、长期性的关口，也就是要大力转变经济发展方式、优化经济结构、转换增长动力。

具体到洛阳，跨越这两大关口更加迫切——

经济社会发展中长期积累的深层次矛盾和问题尚未得到彻底解决，发展质量和效益亟待提高，发展优势和后劲亟待增强，特别是产业结构不优，现代服务业、高新技术产业比重偏低，优强企业较少；创新引领作用不足，开放型经济发展水平不高，新旧动能转换需要聚力加力；城乡区域发展差距依然较大，县域经济的支撑能力较弱，脱贫攻坚任务尤为艰巨；民生领域欠账较多，公共服务供给能力和水平偏低；生态文明建设任重道远。再加上宏观经济形势依然存在诸多不确定不稳定因素，外部挑战与自身深层次问题交织，如果不能抓住突出短板和薄弱环节，分清轻重缓急，加强协同攻坚，就会陷入“眉毛胡子一把抓”“补了东墙短西墙”的困境，跨越关口或许就成了“驰于空想”“骛于虚声”。

既“筑屏障”，也“填洼地”，更“辟蹊径”。根据中央、省委经济工作会议有关部署，结合洛阳实际，市委经济工作会议围绕事关全局性、长期性、基础性、根本性的突出问题，完成了“抓重点、补短板、强弱项”的路径设置：围绕决胜全面小康，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；围绕推动高质量发展，着力抓好深化供给侧结构性改革、构建现代产业体系、实施创新驱动发展战略、形成全面开放新格局、增强城镇综合承载力、实施乡村振兴战略、提高保障和改善民生水平七项重点工作。

这一整套突出“抓重点、补短板、强弱项”的“经济组合拳”，实际上也遵循了稳中求进工作总基调，洛阳要以稳促进、以进固稳，尤其在重点工作、重点领域、重点环节特别是调结构、转动能、转方式上取得实质性突破；突出了高质量发展这个根本要求，洛阳要选准突破口、扭住牛鼻子，着力实现从“铺摊子”到“上台阶”、从“有没有”到“好不好”、从“量的扩张”到“质的提高”的根本性转变；突出了思路举措的提升和落地，洛阳要坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，使发展思路更好地把握规律性、体现针对性、具有指导性、增强实效性，使各项工作越抓越精准、越抓越具体、越抓越有效，为决胜面小康、开启现代化建设新征程构建“现实落点”。

入之愈深，其进愈难，而其见愈奇。

“抓重点、补短板、强弱项”，意味着要挑最重的担子、啃最硬的骨头、接最烫的山芋，决不能退缩。我们既要有“时不我待、只争朝夕”的紧迫感，又要有“一锤接着一锤敲”的钉钉子精神，找准工作的切入点和着力点，进一步精准发力，不折不扣抓好落实，把决胜全面小康的句号写稳画圆，在高质量发展新征程上行稳致远。