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洛阳市政府常务会议研究产业转型升级等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-12 08:50

　　昨日下午，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，研究部分重点产业转型升级、轨道交通工程建设等工作。

　　会议分别听取了我市酒业、机器人及智能装备产业、新能源相关产业、牡丹产业等重点产业转型升级行动计划起草情况汇报，原则通过相关文件，要求按照讨论意见修改完善并报市委同意后，尽快印发实施。会议指出，推进产业转型升级，是持续深化供给侧结构性改革，推动高质量发展，实现质量变革、效率变革、动力变革的关键举措。实现转型升级，关键在行动、在落实。要以实施酒业转型升级行动计划为契机，强力推进“杜康美酒计划”科技攻关，强龙头、立品牌、提品质、拓市场，不断把杜康品牌做大、做强、做响、做亮。要聚焦重点领域，突破核心技术，加强推广应用，努力将我市建成国内有重要影响力的机器人及智能装备产业研发和生产基地。要充分发挥新能源相关产业基础雄厚的优势，加快突破薄弱环节和瓶颈制约，实现产业整体提质增效。要围绕擦亮洛阳牡丹名片，加强创新成果应用，拉长牡丹产业链条，提升牡丹观赏品质，注重文化旅游融合，进一步提升洛阳牡丹的影响力和知名度。

　　关于城市轨道交通工程建设工作，会议强调，建地铁就是建城市，对于改善交通条件、提升城市品位、打造国际文化旅游名城具有重要作用。工程施工是一项系统工程，涉及各行各业、方方面面。各部门各单位要按照职责分工，强化协同配合，扎实做好管线、设施迁改及苗木移植等工作，全力支持和保障工程推进。沿线城市区要加快推进土地征收相关工作，做好做实群众工作。市轨道公司作为工程实施主体，要依法依规、履职尽责，认真吸取外地地铁建设的经验和教训，保质保量保安全，全力以赴把地铁建设好、运营好。

　　会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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