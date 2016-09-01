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帅气！一批“铁甲威龙”消防机器人在洛上岗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-12 08:45

　　神气的“铁甲威龙” (消防供图)

　　七十八米曲臂登高消防车

　　“快看，它头上还长着眼，真先进！”昨日上午，在西工消防大队特勤二中队，消防员们正围着一批特殊的机器人仔细研究，这是市消防支队刚刚为该中队配备的新式消防设备——8台“铁甲威龙”消防机器人。

　　记者在现场看到，“铁甲威龙”的造型很像坦克——履带式底盘，装甲车身，顶部前侧有一根消防水炮，后侧配有摄像头，尾部有两个消防水带专用接口。

　　“‘铁甲威龙’可以爬30度的坡，每秒最快走1.5米；顶部的摄像头可360度旋转，水炮的最大射水流量每秒80升，最大射程70米，可以喷射水柱及水雾。”市消防支队副参谋长管晨齐介绍，“铁甲威龙”内部装有监控云台、操控终端等电子设备，进入火场后，它的摄像头会第一时间将现场情况传输至控制平台，操作人员既可根据现场情况操控它进行火场侦察、探测和灭火作业，也可利用操控终端将视频同步传输至指挥中心。

　　“铁甲威龙”消防机器人由中信重工机械股份有限公司研发生产，经过科研人员和消防员的联合测试应用，各项技术均已十分成熟。今后，它将与消防员一起投入到急难险重灭火救灾备勤岗位，代替消防救援人员进入易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟等危险灾害事故现场，执行探测、搜救、灭火救援任务。

　　管晨齐说，我市总共订购了48台“铁甲威龙”消防机器人，此前已有10台在市消防支队特勤大队上岗，这8台消防机器人正式列装西工大队特勤二中队，代表着先进的消防设备正逐步进入我市基层消防部门，对我市的整体消防力量有很大的提升。

　　延伸阅读

　　来看看咱洛阳的消防设备之最

　　●灭火高度最高：78米曲臂登高消防车

　　78米曲臂登高消防车是我市灭火高度最高的消防车，价值1800多万元。车体虽然庞大，但最高车速每小时可达90公里，且机动性能良好，40秒内就可以进入工作状态。

　　它的亮点在那根‘大手臂’——可向上伸长78米，向外伸长29米，还可以360度旋转，同时能举起270公斤的物体。手臂最顶端有一个救援平台，平台上设有水炮，可以进行高空遥控喷射灭火，最大喷射流量为每分钟3800升。载重10吨水的消防车，用不了5分钟，就能喷完水。

　　高层建筑灭火在全世界都是一个难题，这台78米登高消防车的投用，对我市高层建筑灭火救援能力有极大提高。

　　●灭火能力最强：涡喷消防车

　　涡喷消防车的亮点是配有涡轮喷气发动机，利用该发动机，涡喷消防车控制火势的能力和灭火效率比常规消防车提高了十多倍。同时，它的水雾射流还可驱散有毒有害气体、阻隔大火辐射热的作用。

　　此外，当有毒有害、易燃易爆气体发生泄漏时，涡喷消防车射出的每秒钟近百立方米的高流速气体流携带着纯净的水雾，可迅速吹除、稀释泄露出的有毒有害气体。

　　●储备与运输能力最强：模块消防车

　　模块消防车的最大优点，是根据应急救灾实战需求，使各类物资装备通过标准化的储存单元、通用化的运输工具、机械化的装卸设备、高效便捷的运行管理系统，快速从灾区后方通过“海、陆、空运输”，“短、中、长距离”立体联运投送至应急救灾第一现场，在最短时间内提供最大化的装备物资保障能力。

　　模块消防车的投用，有利于消防部门更好地完成各项应急救援任务,对跨区域重型抢险救援任务提供保障。

　　●抢险救援能力最强：重型抢险救援车

　　重型抢险救援车乍一看与普通的抢险救援车并无两样，它最大的特点是配备随车起重机，可吊起3.3吨的重物，从而轻而易举地抬起事故灾难现场的障碍，为救援争取宝贵时间。另外，它还配备了照明、破拆等系统，快速化解突发险情。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 王倩 程三元 张左宏/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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