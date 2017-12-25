洛阳“市民之家”3月底投用 提前邀请市民参观“找茬”

二层服务大厅

洛阳网讯 简洁大方的装修风格、富有人性化的办公环境、“一站式”的便民服务功能……今日下午，洛阳市“市民之家”迎来了一批提前参观体验的客人，他们由我市部分人大代表、市直机关代表以及市民代表组成。对这个“家”，他们赞叹不已，但同时也不忘“找茬”，希望这个“家”能进一步完善细节设计，成为展示洛阳城市形象的窗口。

图书阅览区

步入“市民之家”后，记者跟随代表们逐层参观，“市民之家”各层大厅均以米色系为主色调，稳重而典雅，让人倍感温馨。图书阅览区、更衣室、母婴室、残疾人卫生间等人性化设计，得到了代表们的一致肯定。

代表们体验座椅舒适度

参观过程中，代表们在赞扬之余，也提出了一些建议：层高有限，挡烟垂避容易让“高个子”人群撞头，如何解决？各层的玻璃护栏设计不牢固，如何改进？中庭(扶梯)有没有防护措施……

简洁大方的服务窗口

对此，洛阳市行政服务中心和城投集团相关负责人现场表示，已逐一记录在案，近日将组织相关部门积极研究代表们的建议。

“市民之家”位于洛龙区开元大道以南、开元湖西侧，总建筑面积15.5万平方米，外部呈一体型建筑，内部分为东、西两个塔楼，东塔楼作为“市民之家”使用，地上共设置7层，地下停车场2层，停车位1135个。2017年10月，“市民之家”装饰装修及智能建设开始施工，目前已初步具备进驻条件，3月底正式投用。

“市民之家”内部装修以米色调为主

投用后，“市民之家”将具备行政审批平台、诉求办理平台、综合政务平台、行政监察平台、教育展示平台五大功能，为市民提供“一站式”行政办公服务的窗口，实现“一窗受理，一网通办”。目前，“市民之家”设计入驻单位94个(含二级机构)，窗口数量294个，后台审批室278个，功能用房77个，自助终端108个，同时设立廉政教育馆、党建展览馆、精神文明展馆，设立社会、员工餐厅各一个。

员工餐厅取餐口

地上7层的功能，大致是这样分配的：

一层：不动产登记服务A区，计划入驻市房管局、市人社局等23家单位，窗口72个。

二层：社会民生服务区，计划入驻市社保局，窗口38个。

三层：不动产登记服务B区，计划入驻市不动产登记中心、市地税局等5家单位，窗口60个。

四层：公安综合服务区，计划入驻市出入境管理处、市交警支队等8家单位，窗口18个。

五层：经济社会事务审批服务区，计划入驻市工商局、市住房公积金管理中心等8家单位，窗口46个。

六层：投资建设项目审批服务区，计划入驻市住建委、市城管局、市发改委等29家单位，窗口60个。

七层：管理机构办公及保障服务区，主要为服务中心机关办公区、保障服务区、社会餐厅、员工餐厅等。(记者 郭瑛)