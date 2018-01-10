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游大运城 过中国年 山西运城邀您过个民俗文化旅游年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-11 20:18

　　

　　洛阳网讯　品河东味，游大运城，过中国年……今日“古中国·大运城”民俗文化旅游年新闻发布暨旅游推介会在洛阳举行。由运城市委宣传部、运城市政府新闻办、运城市旅游发展委员，以及运城市景区代表等组成的推介团一行亲赴洛阳，为洛阳市民和游客推介旅游产品，邀请洛阳市民今年春节到运城闹社火、逛庙会、赏花灯、听大戏、品美食。

　　中共运城市委常委、宣传部部长王志峰、洛阳市人民政府副市长魏险峰、洛阳市委宣传部副部长张五一、洛阳市委外宣办(市政府新闻办)主任赵鲜赤出席此次发布会，此外，来自我市各大旅行社和全国各地媒体记者、游客代表共计300余人参加此活动。

　　发布会随着一场喜庆的开场舞《欢乐中国年》拉开帷幕，王志峰简要介绍了运城民俗文化旅游年活动的有关情况和看点亮点，随后运城关帝庙、李家大院、永济市有关负责人对春节期间举办的活动做了专题推介。在发布会上，富有运城文化旅游品牌标识、河东地域年节文化元素和传统社火符号的节目轮番上演，让在场的观众大饱眼福，赢得阵阵掌声。

　　洛阳网记者获悉，山西运城市“古中国·大运城”民俗文化旅游年活动将于2月8日(农历腊月二十三)至3月3日(农历正月十六)举行。运城市13个县(市、区)在运城市区主要公园、广场、街道以及各县(市、区)的主要场所分类开展。共有大型灯展、民间社火表演、地方戏曲展演、地方传统小吃、非物质文化展示、旅游特色产品展、农副产品展销、旅游景区惠民八个方面内容，涵盖了“吃、住、行、游、购、娱”一条龙，除了能让游客欣赏到美轮美奂的灯光盛宴外，还集中展现了“大运城”建设的新气象、新作为、新风采，为全国各地游客献上一道道高规格、上水平、中国范、河东味的精美传统民俗文化视觉盛宴和一个欢乐祥和、幸福快乐的新春佳节。

　　中共运城市委常委、宣传部部长王志峰表示，届时，530万热情好客的运城人民，一定会张开双臂，以最精彩的社火，最动听的戏曲，最璀璨的花灯，最美味的小吃，以及最优质的产品，最热情的服务，最靓丽的风景，欢迎河南的老乡到三晋大地，到“古中国，大运城”走亲戚，过大年！

　　“古中国·大运城”民俗文化旅游年活动是山西运城市积极学习贯彻党的十九大精神，落实运城市委“走进新时代，建设大运城”战略部署的生动实践，旨在挖掘弘扬河东优秀文化，提升城市品位，进一步传承传统节日文化，营造热烈、喜庆、文明、和谐的浓郁氛围，丰富群众精神文化生活。(记者　白银龙)

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　　近年来，山西运城市委、市政府高度重视文化旅游产业发展，提出了建设文化旅游强市的战略目标，集全市之力，以“建设大运城，发展全域游”为总抓手，深入挖掘“六大文化”，集中打造“十大品牌”，大力实施“一区五带”，加快树立“古中国·大运城”文化旅游品牌，积极推进全域旅游示范区建设，努力打造运城旅游四季无淡季、全球华人朝拜关公圣地和以“古中国”为标识的国际旅游目的地。
[ 责任编辑：周萌]
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