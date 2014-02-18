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2018洛神文化庙会将于2月16日盛大启幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-11 18:59

　　要说过年哪里好玩？那肯定是洛阳各地举办的庙会活动了。昨日，2018洛神文化庙会首期筹备说明会在洛神岛景区举行，邀请来自媒体行业，旅游行业近100人参与讨论，大家纷纷为如何办好此次庙会建言献策。洛阳网记者获悉，2018洛神文化庙会将于2月16日盛大启幕，一直持续到3月2日，期间将有多项精彩主题活动轮番上演。

　　据了解，去年洛神岛在春节期间就已经成功举办一次庙会活动，取得良好反响，白天游客在景区品尝各色美食，观看民俗表演，晚上还有规模宏达的自贡花灯，玩儿得不亦乐乎。景区有关负责人介绍，去年庙会第一天就接待游客4万人次左右，整个庙会共接待游客30万人次左右。

　　今年，洛神文化庙会将更加精彩，景区有关负责人介绍，2018洛神文化庙会以“寻爱祈福保平安赏花观灯拜洛神”为主题，与去年相比，本届庙会在形式与品质上将有多项提升，共分为八大专区，可谓亮点多多，除了将引进了“全球美食狂欢节”、“皇家大马戏”、“非遗杂技表演”等，还将举办“洛阳民俗特色节目表演”、“儿童嘉年华”、“洛阳宫灯展”、“自贡花灯展”“百福展”等系列主题活动，无论男女老少都能在现场找到自己感兴趣的活动。

　　此外，景区有关负责人透露，除了以上异彩纷呈的活动在春节期间轮番上演，本次庙会将开拓思路，拟特邀当代送福大使、中国佛教文化理事会副会长、著名禅书大师吴大崴先生及洛阳众多书法名家举办“洛神赐福，翰墨传情”活动，届时书法名家将现场“写福、送福”，把新春祝福传递给每一个人，让高雅书法艺术走进寻常百姓家。(记者 白银龙 见习记者 谢娜娜 文)
[ 责任编辑：周萌]
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