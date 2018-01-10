晋城旅游赴洛阳推介 欢迎洛阳市民到晋城过大年

洛阳网讯 到皇城相符逛新春庙会，看3D灯光秀，去司徒小镇看传统民俗打铁花表演和老山西实景剧，还有大阳古镇和良户古村的民间社火……今天上午，“晋善·晋美·晋城”山西晋城旅游推介会”在洛阳举行，由中共晋城市人大常委会副主任廖军带队，晋城市旅游发展委员会携皇城相府景区、司徒村、大阳镇、良户村等主题民俗景区代表等组成的30多人晋城旅游推介团赶赴洛阳，为洛阳市民推介晋城旅游产品，欢迎洛阳人到晋城过大年。洛阳市旅发委领导、旅行社社及主流媒体近300人参加推介会。

推介会上，晋城市旅游发展委员会主任王丽对晋城旅游发展情况作了介绍。她介绍，晋城是国务院批复的山西省唯一被列入中原城市群核心发展区的城市，也多次荣膺“河南游客最喜爱的旅游目的地”，与中原大地历来渊源深厚，而洛阳是中原地区重要城市，两个城市的旅游资源互补性很强，合作潜力很大，合作空间广阔。希望通过两地旅游界同仁的交流与合作，着力推进旅游线路一体化、旅游宣传一体化、旅游市场一体化的跨区域大旅游发展格局，实现两个城市之间市场共拓、品牌共建、客源互送、资源共享、合作双赢的大市场发展目标。

晋城市旅游发展委员会主任王丽介绍，2018年，晋城旅游将在中原市场持续发力，在春夏秋冬四个季节连续推出，“如画晋城”、“清凉晋城”、“秋意晋城”、“民俗晋城”等不同主题、各具特色的旅游产品。在马上到来的春节，晋城旅游也将异彩纷呈。期间，皇城相府将举行新春庙会和3D灯光秀等活动，司徒小镇的打铁花和老山西实景剧也将精彩上演，还有大阳古镇和良户古村的民间灶火等，晋城的大年，将充满浓浓的老山西传统年味。

此外，为了欢迎洛阳游客到晋城过大年，今年晋城各景区在以往的基础上都推出了更加优惠的奖励政策。晋城市政府也将充分体现优惠政策叠加效应，对在过大年活动中业绩突出的旅行社和旅游企业给予额外奖励。此外，晋城市各大酒店，各餐饮购物名店，也将为游客营造更加温馨的环境，提供更加优质的服务，欢迎游客来晋城，过一个别样的山西年。(记者 白银龙)

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山西省晋城市雄踞太行之巅，位于三晋东南，俯瞰中原大地。地处华北平原和黄土高原的交汇地带，底蕴深厚的文化遗存和峻险奇秀的自然风光相得益彰，旅游资源丰富和独特。太行、太岳、中条三山怀抱，沁河、丹河二水纵流，辖六县市区，227万人口，9490平方公里。先后获得了国际花园城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市、全国绿化模范市等荣誉称号。

晋城历史悠久、底蕴深厚，是华夏文明的发祥地之一。远在旧石器时代晚期，晋城就有了人类文明的足迹。相传女娲氏、神农氏，以及尧、舜、禹都曾在这里活动。有女娲补天、精卫填海、愚公移山、神农躬耕等众多的神话传说。

晋城山川秀美、文物众多，旅游资源比较独特。这里有华夏始祖炎帝神农尝百草的羊头山祭祀游，有闻名古今的秦赵长平之战古战场，和围棋发源地棋子山的历史文化游，有皇城相府、柳氏民居、湘峪三都古城等极具特色的沁河古堡游；有被誉为“太行至尊”的王莽岭、以红豆杉、猕猴和娃娃鱼闻名的蟒河自然保护区的太行山水游；有赏月名山、佛道圣地、被誉为“晋魏河山第一奇”的珏山赏月游。截止目前，我市共有A级景区20个，其中5A级1个：皇城相府；4A级7个：珏山青莲寺，蟒河，王莽岭，历山，柳氏民居，丹朱岭，天官王府，3A级11个：羊头山炎帝文化风景区，大粮山，孙文龙纪念馆，湘峪古堡，海会寺，聚寿山，可寒山，清云寺，郭峪古城，炎帝陵，山里泉；2A级1个：凤凰欢乐谷。