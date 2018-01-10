洛阳市首家县区级监察委员会今日挂牌成立

今日10时18分，随着“洛阳市吉利区监察委员会”牌匾庄严地挂在办公楼前，吉利区监察委员会正式挂牌成立，这是我市首家挂牌成立的县区级监委，标志着我市深化监察体制改革试点工作进入实质性阶段。

在1月10日召开的吉利区第九届人民代表大会第二次会议上，吉利区委常委、区纪委书记苗红英当选为监察委员会主任，并在大会上进行宪法宣誓。随后，苗红英提请吉利区人大常委会依法任命了2名监委副主任和4名监委委员。

国家监察体制改革是事关全局的重大政治改革，我市按照中央确定的“施工图”和“时间表”，扎实稳妥推进纪检监察改革试点工作。市委及时召开会议，集中动员部署。省委常委、市委书记李亚紧靠一线，指挥协调重点环节，督办重要事项；市委副书记、市长刘宛康及市纪检监察体制改革试点领导小组各成员单位，多次深入基层调研指导，解决实际困难和问题，确保了监察体制改革试点任务在我市得到不折不扣落实。

据了解，按照机构、职数、编制“三个不增加”的要求，结合机构划转情况，吉利区纪委监委新增3个内设机构，执纪监督和审查调查部门占内设机构总数的75%，转隶人员已提前全部到岗，聚焦主业主责的能力得到进一步加强。

在区人代会闭幕式上，区委书记吴立刚说：“推进国家监察体制改革，区监委与区纪委合署办公，对行使公权力的国家公职人员全覆盖，以后还有大量的工作要做。我将切实扛起主体责任，当好‘施工队长’，确保改革试点工作高标准高水平完成。”

“挂牌即是开局，作为吉利区首任监委主任，深感使命光荣、责任重大。我们将在深度融合、规范衔接、高效运转等方面，积极探索、勇于实践，推动思想、队伍和工作上无缝对接，形成合力，把制度优势变为治理成效。”吉利区监察委员会主任苗红英说。

“作为一名转隶干部，我感到压力重大。”刚从区检察院转隶过来的高广文说，“我将尽快转换角色，加紧学习业务知识，提升执纪执法的能力，一如既往保质保量完成各项任务，为巩固反腐败压倒性态势、夺取压倒性胜利作出新贡献。”

新时代要有新作为，新队伍要有新风貌。吉利区监委的挂牌成立，正式拉开了我市各级监委成立的序幕。目前，洛阳市及各县(市)区正筹备召开同级人代会，酝酿选举产生监察委员会主任，市县两级监察委员会也将很快陆续挂牌成立。届时，将会实现对我市所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，推动全市党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。