洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市首家县区级监察委员会今日挂牌成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳市纪委监察局网站 2018-01-11 16:13

　　今日10时18分，随着“洛阳市吉利区监察委员会”牌匾庄严地挂在办公楼前，吉利区监察委员会正式挂牌成立，这是我市首家挂牌成立的县区级监委，标志着我市深化监察体制改革试点工作进入实质性阶段。

　　在1月10日召开的吉利区第九届人民代表大会第二次会议上，吉利区委常委、区纪委书记苗红英当选为监察委员会主任，并在大会上进行宪法宣誓。随后，苗红英提请吉利区人大常委会依法任命了2名监委副主任和4名监委委员。

　　国家监察体制改革是事关全局的重大政治改革，我市按照中央确定的“施工图”和“时间表”，扎实稳妥推进纪检监察改革试点工作。市委及时召开会议，集中动员部署。省委常委、市委书记李亚紧靠一线，指挥协调重点环节，督办重要事项；市委副书记、市长刘宛康及市纪检监察体制改革试点领导小组各成员单位，多次深入基层调研指导，解决实际困难和问题，确保了监察体制改革试点任务在我市得到不折不扣落实。

　　据了解，按照机构、职数、编制“三个不增加”的要求，结合机构划转情况，吉利区纪委监委新增3个内设机构，执纪监督和审查调查部门占内设机构总数的75%，转隶人员已提前全部到岗，聚焦主业主责的能力得到进一步加强。

　　在区人代会闭幕式上，区委书记吴立刚说：“推进国家监察体制改革，区监委与区纪委合署办公，对行使公权力的国家公职人员全覆盖，以后还有大量的工作要做。我将切实扛起主体责任，当好‘施工队长’，确保改革试点工作高标准高水平完成。”

　　“挂牌即是开局，作为吉利区首任监委主任，深感使命光荣、责任重大。我们将在深度融合、规范衔接、高效运转等方面，积极探索、勇于实践，推动思想、队伍和工作上无缝对接，形成合力，把制度优势变为治理成效。”吉利区监察委员会主任苗红英说。

　　“作为一名转隶干部，我感到压力重大。”刚从区检察院转隶过来的高广文说，“我将尽快转换角色，加紧学习业务知识，提升执纪执法的能力，一如既往保质保量完成各项任务，为巩固反腐败压倒性态势、夺取压倒性胜利作出新贡献。”

　　新时代要有新作为，新队伍要有新风貌。吉利区监委的挂牌成立，正式拉开了我市各级监委成立的序幕。目前，洛阳市及各县(市)区正筹备召开同级人代会，酝酿选举产生监察委员会主任，市县两级监察委员会也将很快陆续挂牌成立。届时，将会实现对我市所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，推动全市党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]没想到，不起眼的头痛差点要了命
  • ·[健康]遇冷风沾凉水，手指会“变魔术”
  • ·[健康]心脏装上支架，并非上了“保险”
    		•
    冬季对症泡脚效果更好
    冬季对症泡脚效果更好
    冬季对症泡脚效果更好
        都说泡脚有疏经通络、活血化瘀等功效，这不，天一冷，不少人喜欢泡个脚再睡觉。市第一中医院老年病科主任陈...
  • ·听冬泳故事 看“泳士”做“血管体操”
  • ·挑挑又拣拣 美女变剩女 草草结连理 新婚变离婚
  • ·雪景不等人 游赏须有方
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳东环路跨洛河桥：桥面加紧施工 主...
  • 洛阳“市民之家”露芳容 “家庭配置”...
  • 黎明院研制成功高性能“电子胶” 打...
  • 本月起，在洛浦公园烧烤最高罚两千元
  • 坐火车错过检票时间怎么办？
  • 新一股冷空气携风而来 我省最低气温-15℃
  • 梁屯梁公祠堂（探寻河洛百座古建筑）
  • 嵩县天桥沟：雪后尽显冬韵之美
  • 我省首家制造业创新中心花落洛阳
  • 滨河南路上的坑正在修 大家路过要小心！
    		•
    百姓呼声
    网传今年将取消小货车营运证？市交通局回应
    瀍河区2018年谋划了三个棚户区改造项目
    精彩图片
    嵩县天桥沟：雪后尽显...
    嵩县田湖镇第一初级中...
    洛阳东环路跨洛河桥：...
    洛阳“市民之家”露芳...
    精彩热帖

    舞步出品：取经之路

    为这四位家长点赞

    毛尖视野 冬日凤湖

    雪中弹吉他的美女老师
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605