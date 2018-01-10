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洛阳一男子卖掉摩托车后悔价太低 报警称“车被盗”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-11 15:30

　　卖了摩托车、收了钱，反又报警称自己的车被盗了？日前，洛阳就发生了这样一件“奇葩”案件。

　　2017年9月29日，洛阳市公安局车站派出所案件侦办大队(以下简称“车站案件大队”)接到市民任某某报警，称其以15000余元购买的摩托车在家属院被盗。接到报警后，车站案件大队立即立案侦查，经过一段时间的调查，始终找不到被盗车辆案发前后的视频资料。

　　2017年11月2日凌晨0时许，任某某再次报警称，其被盗车辆在老城区某KTV附近出现。接警后，车站案件大队民警迅速赶到该处蹲守，于凌晨3时许，将前来骑车的杜某某当场抓获。但杜某某却称此车为合法购买。

　　为慎重起见，民警再次向报警人任某某核实，其仍坚持说车是被盗的。由于杜某某在购车时没有留存任何凭证和证明，案件一时陷入僵局。

　　为此，民警根据杜某某提供的交易细节，调取了相关视频资料。在证人、证言等大量的证据面前，任某某不得不承认其报假警，想让杜某某受到处罚的犯罪事实。据办案民警张警官介绍，任某某在将车卖给杜某某以后，感觉卖的价钱偏低，于是多次联系杜某某要钱，但是杜某某不愿意再拿钱，于是任某某怀恨在心，想出了由警察出面“教训”杜某某的办法。任某某因涉嫌诬告陷害罪已被刑事拘留。

　　目前，案件正在进一步侦办中。(见习记者 谢娜娜 通讯员 刘红玲)
[ 责任编辑：史戎戎]
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