绿林军灭新朝 更始帝迁洛阳

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西汉末年，王莽代汉称帝，建立新朝，其所推行的改革失败导致农民起义烽烟四起。在绿林军和赤眉军的打击下，王莽的军队接连失利，在昆阳之战中遭到重创。伴随着绿林军攻破长安，新朝宣告灭亡，绿林军建立的更始政权也迁都洛阳。

绿林赤眉起义王莽新朝灭亡

西汉末年，社会矛盾日益尖锐，外戚王莽代汉称帝，于公元9年建立新朝，但其一系列改革的失败，进一步激化了社会矛盾，加之连年灾害、饿殍遍野，导致农民起义烽烟四起。

公元17年，荆州地区(今湖北省)发生饥荒，数百饥民推举王匡、王凤为首领，揭竿而起，周围不少起义军纷纷率众来投，啸聚绿林山，故称绿林军。公元18年，樊崇也在山东起义，吸引不少起义武装加入，他们用赤色涂眉作为起义军的标志，故称赤眉军。

此时，王莽派众多军队屯驻洛阳，王莽军和各路起义军双方围绕夺取洛阳周边地区展开了一系列激战。各路起义军在一系列战斗中大败王莽军队。为更好地统帅各路起义军，绿林军于公元23年初立西汉宗室刘玄为帝，改元更始，是为更始帝。赤眉军听闻刘玄称帝，也从东面逼近洛阳。

王莽看到绿林、赤眉两军遥相呼应，决定分兵迎击，他派军队从洛阳出发，前往宛城(今河南南阳)消灭绿林军，途经绿林军把守的昆阳(今河南叶县)，与绿林军展开激战。当时昆阳城内绿林军人数不多，便由刘秀趁夜出城组织援军。

刘秀调动周边郾城、定陵等地的援军来救昆阳，自己亲率军队作前锋向王莽军队发起攻击。此时王莽军队将领王邑、王寻认为起义军人数不多，大意轻敌。绿林军全力奋战，刘秀还率军杀了王寻，昆阳城内守军也乘势出击，内外夹击王莽军队，王莽军队大量溃逃。

昆阳之战沉重打击了王莽军队，随后，绿林军攻克洛阳、长安，王莽身死，新朝灭亡，刘玄随后迁都洛阳。

改革操之过急终致全面失败

一些学者认为，仔细审视绿林、赤眉起义爆发的原因，王莽一系列改革的全面失败应是主因。

王莽的改革力度不可谓不大，为了消除西汉末年普遍存在的土地兼并等弊病，他在全国范围内推行“王田制”：下令天下土地一律改称王田，不准买卖。男丁不足8人而土地超过900亩的人家，把多出的土地分给九族、邻里、乡党。无田者按一夫百亩的制度受田。“王田制”本意是让耕者有其田，重建经济秩序。然而，土地兼并是伴随私有制而生的，“王田制”遭到地主官僚的强烈反对，王莽后来被迫停止了这项改革。

王莽还推行“五均六筦(guǎn)”政策。五均即政府控制物价，防止商人操纵市场。王莽在长安及洛阳、邯郸、临淄等城市设立五均官，由政府来控制物价。如果能够实行，该政策可以收到良好的社会效果。但由于缺乏官僚集团的支持，王莽只能依靠富商大贾来推行这一政策，这样反而形成危害更大的垄断集团。

六筦，就是酒、盐、铁器由国家专营，由中央政府统一铸币，经营山上水中的资源国家要收税。出台这项政策的目的当然是为了增加国家财政，然而在具体实施中，山林川泽之利收归国有，真正的结果是养肥了主管官员，国家财政收入没有增加，百姓却负担更重，正当的商人、手工业者在官营商业体制下无立足之地。

除此之外，王莽还在币制等多个领域进行改革，但都操之过急，也没有强力地推行，顾此失彼，催生了大量的反对者，最后导致改革失败。史学家钱穆在《国史大纲》中提到：“王莽政治失败，约有数端：一、失之太骤，无次第推行之计划。二、奉行不得其人，无如近世之政治集团来拥护其理想。三、多迂执不通情实处。王莽的政治，完全是一种书生政治。”

新朝渐被淡忘王莽备受争议

王莽身死后，洛阳曾短暂地成为更始政权的首都。我市居民熟悉王莽，更多的是从“王莽撵刘秀”的故事开始的，对王莽建立的新朝知之甚少，这并不能简单地归因于新朝存在时间短。毕竟，同为短命王朝，秦朝是任何史书都无法回避的存在。

原因还在史书里：王莽代汉自立的行为，与传统的儒家思想不相符合，东汉初年的史学家班固在《汉书》中说其“肆其奸慝(tè)，以成篡盗之祸”，后代众多史学家沿用了王莽篡汉的说法，多将其称作“新莽”，王莽及其新朝也就渐渐湮没在历史中。

直到近代，胡适开始为王莽翻案：“王莽受了一千九百年的冤枉，至今还没有公平的定论。”他认同王莽改革中的土地国有、均产、废奴三大政策，并指出“王莽是中国第一位社会主义者”。

后世学者这样评价，除了受到当时进步思潮的影响，也有一定的科学依据：王莽并非是一个野心勃勃、肆意欺压百姓以致恶贯满盈的人。

公元前45年，王莽出生时，其姑母王政君已是汉元帝的皇后。即便如此，王莽并无豪门大族的纨绔习气，他熟读儒家经典，为人低调谦恭，即便身居高位，也努力操劳国事，生活清贫，他曾在上书中说，古时市无二价，官无狱讼，邑无盗贼，野无饥民，道不拾遗，男女异路，应将古制颁示天下让臣民遵守。

后来，王莽登基称帝，其之前所有行为看起来都成了处心积虑的欺骗和准备，正如白居易在《放言五首》中所说：“试玉要烧三日满，辨材须待七年期。周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。向使当初身便死，一生真伪复谁知？”考虑到其采取的一系列改革措施，王莽成为备受争议的历史人物也就不足为奇了。（洛阳日报记者 苏楠）