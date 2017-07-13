全国业余围棋锦标赛又战两轮：全场仅一人保持“不败金身”

队员花畅在比赛中

七彩云南·古滇名城第31届晚报杯全国业余围棋锦标赛昨日进行了第八和第九轮比赛，目前，全场仅新民晚报队的赵炎保持全胜。洛阳晚报众智软件队取得4胜2负的战绩，排名跟前日持平，仍暂居第18位。

在昨日上午进行的第八轮比赛中，两名全胜的棋手狭路相逢，结果赵炎击败钱江晚报队的赵斐，成为全场唯一全胜的棋手。第九轮比赛，赵炎又战胜沈阳晚报队的吕立言，独自领跑。

在第八轮比赛中，洛阳晚报众智软件队队员韩卓然5段对阵辽沈晚报队的名将吴辰爵6段，吴辰爵曾打进晚报杯八强，实力很强。12岁的韩卓然显然没有任何包袱，比赛中落子很快。双方战斗异常激烈，局势几度反复。终局阶段，韩卓然还剩29分钟，而对手已经用完规定时间，进入10秒一步的读秒。慌忙中，吴辰爵拍钟时竟然没有拍上，棋钟无情地宣布吴辰爵超时负。局后双方分析，仍是韩卓然的白棋赢面大的形势。

昨日下午，洛阳晚报众智软件队队员花畅6段对阵江南晚报队的女将郑璐6段。这名当年的冲段少女在本次比赛中发挥神勇，战胜多名实力强劲的男棋手，不过，在与花畅的对局中，她未能再爆冷门，以较大差距落败。花畅自第七轮因对手弃权不战而胜后，状态逐步回升，又连胜两场，保留着向第一集团发起冲击的希望。（洛阳晚报记者 周中全 文/图）