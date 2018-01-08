要像重视智商一样 重视财商教育

如果说，智商代表一个人智力，情商代表一个人控制自己情绪、认知他人情绪并与他人进行协调的能力，那么，财商就代表一个人对财富的认知，以及生财、聚财、理财、用财的观念和能力。

日前，在英才社区，儿童集市营业，20多位“娃娃老板”正式上岗。家里的图书、文具、玩具、手工艺品均可现场售卖或交换，全新或二手的都可以。商品的价格均由“摊主”自己决定。（新闻回顾>>>）

娃娃当老板，这事儿挺新鲜！而娃娃们的现场表现让父母感慨“没想到”，2小时内货品几乎售完。儿童集市的可贵在于，用一种游戏的方式，让孩子认识金钱，引导孩子通过努力获取金钱，在潜移默化中提高了孩子的财商。

财商，就是一个人与钱打交道的能力。如果说，智商代表一个人的智力，情商代表一个人控制自己情绪、认知他人情绪并与他人进行协调的能力，那么，财商就代表一个人对财富的认知，以及生财、聚财、理财、用财的观念和能力。可以说，财商是继智商和情商之后，现代人不可或缺的第三种基本素养。有人甚至认为，成功=(智商+情商)×财商。

然而，在家庭教育中，很多家长更重视子女智商、情商的教育，耻于谈钱，拙于谈钱，对孩子的财商教育往往不怎么看重；一些保守的家长，甚至会有意无意推迟教育的时间，减少孩子接触金钱的机会，转移孩子对金钱的注意力；还有的家长认为，孩子对钱的认知和能力，会随着成长，在学校教学中提高与完善……

事实上，财商也需要培养和教育。人们对金钱的态度、获取和管理金钱的能力，影响着生活的品质和幸福。小到购物，大到创业，都离不开财商。大学生裸贷、月光族等现象，归根结底都是财商低下的结果。一句话，如果财商低，就算你的智商、情商都很高，人生也会黯淡无光。

任何父母都不会希望子女的人生充斥着呆账、坏账、死账，那就像重视智商、情商一样，重视财商教育吧！

网上有句话：“不要嫌弃性教育早，因为性侵者，永远不嫌你的孩子小！”其实，财商教育也一样，你不跟孩子谈钱，总会有人以一种有害的、令你讨厌的方式去和他或她“谈”。而这一定不是你想看到的！（新闻观察员 洛谭）