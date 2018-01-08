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洛阳开展“110，守护新时代美好生活”主题宣传活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-11 08:55

　　昨日是全国第32个“110宣传日”，我市开展了以“110，守护新时代美好生活”为主题的宣传活动，呼吁群众珍惜线路资源、正确使用110。

　　去年，我市110联动指挥中心不断完善接处警机制，创新为民便民服务举措，实现了110接处警的扁平化、可视化、点对点的指挥调度，增强了整体快速反应能力，有效地履行了打击违法犯罪、服务人民群众的双重职能。2017年，市110联动指挥中心共呼入电话134万余次，受理有效警情55万起，日均受理各类警情和诉求1500余起，抓获“两抢一盗”等现行违法犯罪嫌疑人500余人。

　　虽然如此，但尚有大量无效甚至是骚扰信息占用线路资源。据不完全统计，去年我市110共接报骚扰电话18万余次，日均近500次，严重扰乱了110正常工作秩序，占用了110有限的线路资源，极大地影响了紧急报警求助电话的呼入。

　　市公安局有关负责人表示，110是打击违法犯罪、为群众解危济困的生命线，保障110线路畅通，才能更好地维护大家的生命财产安全。恶意骚扰110是违法行为，将受到法律的惩处。譬如，去年10月6日23时许，110接到牛某报警，对方称在瀍河区某小区发现一名杀人嫌疑犯。瀍河派出所民警迅速出警到场。经查，该男子酒后乘坐出租车与司机发生口角，为发泄私愤恶意拨打110谎报警情。最终，瀍河派出所依法对牛某做出行政拘留5日的处罚。

　　目前，我市110直接联动单位达119家，形成了上下贯通、整体联动的工作机制，实现了全市城区全天候服务。如今，110不仅是报警电话，更是民生热线。群众不仅遇到违法犯罪行为会想到110，日常生活中不管是路灯不亮还是家里停水，也都会第一时间向110反映。

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　　如何正确拨打110

　　报警时需保持冷静，准确描述自己的位置，客观描述发生了什么事情，如实反映事件的实际情况，不夸大，不歪曲；

　　报完警后要保持电话畅通，方便民警联系，如无特殊情况，报警后应该在报警地等待民警；

　　报警时如果不清楚具体位置，可告知身边能看到的标志性建筑物、能听到的声音等，认真听110接警员的询问，根据接警员的提问来回答是最好、最直接的办法；

　　拨打110报警时，要尽量做到快、准、实；

　　拨打电话报警不用拔区号，直接拨打110即可；

　　如果需要联系外地110，要在110号码前增加外地电话区号。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 程昊 张国锋）
[ 责任编辑：席倩倩]
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