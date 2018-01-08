不要让孩子的孝心作难

作为父母，为了孩子的孝心，也要改变自己，不做“老古板”，不让孩子的孝心作难。

洛阳小伙儿用兼职挣的钱给父亲换手机，担心父亲不要，便说了句善意的谎言，希望父亲不要因为谎言生气。（新闻回顾>>>）

很多人被小伙儿的孝心感动，更羡慕父亲的福气。如果这位父亲真正体察到孩子的孝心，不仅不会生气，还要感谢孩子的善意谎言。

因为善意的谎言，也是孝。

在外打拼，满腹委屈想对父母说，但看到父母担忧、期盼的眼神，硬生生把所有委屈咽下，变成一句轻快的“我很好，别担心”，这个谎言，是让父母放心的孝；父母过寿，买件大价钱的“名牌”祝贺，临了又悄悄撕下标签，只轻飘飘说一句“值不了几个钱，可别舍不得用(穿)啊”，这个谎言，是让父母安心的孝；父母患病，想到可能出现的种种后果，害怕得不行，但面对父母恐慌的眼神，仍故作镇定地说“医生说是老毛病，养养就好了”，这个谎言，是给父母信心的孝……

撒谎，是因为父母操心惯了，如果知道我们过得不好，他们会过得更不好，既然帮不了我们的忙，所幸就让父母彻底放手，因为我们要学着像父母那样担起人生的重担；撒谎，是因为父母节俭惯了，不吝把世界上最好的东西给我们，却对自己苛刻至极，既然改变不了父母的生活观念、习惯，不如顺着他们的心思，因为，“顺”，才是孝；撒谎，是因为父母老了，我们要承担起知情的苦，好让风烛残年的他们多享受一些快乐人生……

作为父母，为了孩子的孝心，也要改变自己，不做“老古板”，不拒绝、不责备孩子“乱花钱”，不让孩子的孝心作难，不让孩子的孝心再用善意的谎言作掩护，因为再美的谎言，也是一种心理负担，比不上一颗赤裸裸、滚烫烫的孝心来得真实、自然、熨帖。因为在孩子眼里，您配得上最好的礼物。

子女更要明白，父母的责备只是心疼你，说不定一扭脸，就拿着你的“昂贵孝心”到处“显摆”呢！（新闻观察员 洛谭）