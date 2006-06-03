洛阳将实施“五化合一” 打造平安校园

今年，我市将实施“五化合一”精准管理模式，高标准打造平安校园。昨日召开的2018年度全市教育系统安全与平安建设工作会议透露上述信息。

今年，我市将实施“五化合一”精准管理模式，高标准打造平安校园。昨日召开的2018年度全市教育系统安全与平安建设工作会议透露上述信息。 “五化合一”是集“学校安全管理标准化”“专业安全服务社会化”“安全工作管理信息化”“学校安全管理网格化”和“风险管控智能化”为一体的精准管理模式。 经过前期部署、论证阶段，目前，全市“五化合一”精准管理模式正稳步推进。其中，市直学校的消防安全自动化工程已初见成效。1月底前，完成全市学校安全管理网格化建设；2月底前，基本完成学校安全综合管理信息平台建设，并投入试用；3月起，逐步开展实施学校专业安全服务社会化、安全风险管理智能化服务探索，采取积极措施，通过试点探索，稳步推进各类社会专业服务项目推广应用。(洛阳日报记者 常书香 通讯员 马合强) “五化”内容 “学校安全管理标准化”即以《洛阳市中小学校幼儿园安全等级评定与分级管理办法》为基本依据，由各级教育行政部门按照隶属关系对全市学校实施安全等级评定，实施分级管理，不断推进学校安全管理标准化建设； “专业安全服务社会化”指采取政府购买服务、学校购买服务、企业积极参与、设立专项校园安全基金等多种模式，保障校园专业保安人员服务、校园专业技术业务服务、校园安全风险防控服务； “学校安全工作管理信息化”即以推行电子政务、建设智慧校园等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设校园安全综合管理信息化平台，推进学校安全决策科学化、安全治理精准化、安全服务高效化； “学校安全管理网格化”即建立“市、县(区)、乡(镇)、校、班”五级安全管理网络体系，将学校(校区)和班级划分为基层网格，明确各级网格负责人，建立各级网格管理队伍； “风险管控智能化”即实施消防安全自动化工程、电力和电气安全自动化检测和事故预防工程、校园周边入侵自动化监测报警工程、重点安全部位监控自动报警工程和校门自动防冲撞装置建设，提升学校风险防控能力。