男子开车蹭到过路女子 他想当面道歉

昨日，市民尚献鸿致电本报记者：早上，我带母亲去医院看病，车右侧后视镜不小心碰到一名女子的胳膊，虽然对方得知情况后说没事儿，但我还是觉得应该给对方好好说声对不起。

昨日早上8点10分，尚献鸿驾车从凝碧南街由东向西行驶，路过龙兴街时，他看见一名女子走在机动车道中间。“我打方向盘，将车从她左侧开过去。”尚献鸿说，没想到右侧后视镜碰到了她的胳膊。

尚献鸿说，他立即将车停下，摇下车窗，问对方有没有事儿，她说没事儿。因当时急着去医院看病，他就驾车离开了。约20分钟后，尚献鸿返回现场，想找到该女子，当面向她道歉，却未能如愿。“我没看清对方的长相，只记得她穿着橘红色的外套，也是由东向西走着。”尚献鸿说，他希望这名女子看到报道后能和他联系。

记者了解到，尚献鸿是涧西区市场发展服务中心的工作人员，今年45岁。涧西区市场发展服务中心主任魏莹说，尚献鸿人品很好，工作努力，平时上班很准时，当天早上却迟到了。“我问他早上是不是有事儿，他不肯说，现在才知道发生了这件事儿。”魏莹说，她支持尚献鸿的做法，觉得他这样做很有责任感。（洛阳晚报记者 余子愚）