嵩县田湖镇第一初级中学留守儿童们的“爱心妈妈”

“妈妈，我快要放寒假了，你什么时候回来？”

“快了，再等一个月就回家！你好好学习，期末考个好成绩，妈妈给你买礼物。”

“学校有‘爱心妈妈’陪我们做功课，你就放心吧……”

雪后初霁，在嵩县田湖镇第一初级中学的“留守儿童之家”，14岁的园园(化名)在“爱心妈妈”的帮助下，通过手机和母亲视频聊天。园园的父亲早年去世，母亲常年在外务工，她在校住宿。过去，一年中她只能和妈妈通上几次电话；如今，时不时就能在屏幕上看到妈妈，园园笑得很甜。

在田湖镇第一初级中学，像园园这样父母常年不在身边的留守儿童有近百名。2017年，该校“留守儿童之家”建成后，孩子们有了自己的“小天地”：两间粉刷一新的教室，电脑、电视、投影仪、图书、体育器材等文体用品丰富齐全。学校32名老师一岗双责，既是孩子们的班主任老师，又是这里的“爱心妈妈”。

依托“留守儿童之家”，“爱心妈妈”定期组织孩子们开展集体活动，时刻关注青春期孩子的心理动向，在学习和生活上给予全方位关爱，弥补留守儿童的亲情缺失。

“过去我胆子小，没什么朋友，放学后总是自己待在教室和寝室。现在老师们对我很好，会给我讲题，带我做游戏，还会带些糖和水果送给我。”园园说，“老师、同学都是我的好朋友，和大家在一起我很开心，很温暖！”

近年，随着经济的快速发展和工业化、城镇化不断推进，我市农村外出务工人员不断增多，留守儿童的群体不断增大。作为我市2017年的重点民生实事之一，40个“留守儿童之家”如今全部建设完成。为切实发挥“留守儿童之家”的阵地作用，除配齐硬件外，市妇联还健全相关制度，要求“爱心妈妈”通过多种形式，不断加强对留守儿童的关爱保护。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 杨珂 齐静 文/图）

数字看变化

40 2017年，我市重点民生实事工作方案规定，进一步扩大留守儿童关爱工程覆盖面，全年新建“留守儿童之家”40个。2018年，我市计划再建40个“留守儿童之家”

3877 2017年新建的40个“留守儿童之家”分布在14个县(市)区，增加覆盖、服务农村留守(流动)儿童3877人次

394截至目前，我市共建设“留守儿童之家”394个，覆盖、服务农村留守(流动)儿童132205人次