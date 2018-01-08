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洛阳争取对每个县（市）区建立校园安全监控中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-11 08:44

　　各学校、幼儿园要全面加强技防建设，争取每个县(市)区统一建立校园安全监控中心，并与公安机关监控系统联网对接——这是昨日召开的2018全市教育系统安全暨平安建设工作会议透露的消息。

　　此外，市教育局还对去年我市发生的未成年人溺水事故、校园欺凌、部分学校存在的安全隐患情况等进行了通报，并对校车、校园消防等进行部署。

　　【关键词】平安校园

　　孩子在校园里的安全问题，牵动着万千家长的心。市教育局、市综治办、市公安局去年通过联合分组、划片检查的方式，对全市申报市级平安校园的学校进行了考核验收，洛阳一高等94所学校获市级平安校园称号。(名单详见晚报教育周刊1月10日微信推文，公众号为LYWBJYZK)

　　今年，相关部门将对这些学校进行不定期抽查。出现安全问题或存在重大安全隐患的学校，将取消平安校园称号。

　　【关键词】校园技防

　　会议要求，各校要在3年内彻底改造安全条件不达标的电气线路，并在礼堂、体育馆、宿舍、食堂、实验室等重点场所安装电气火灾自动防范设备，严防校园火灾发生。

　　此外，各学校、幼儿园要按国家标准建设技术防范系统，加强监控联网建设，争取每个县(市)区统一建立校园安全监控中心，并与当地公安机关做好监控系统联网工作；在确保信息安全保密的情况下，根据自愿原则向家长分级开放视频监控信息。

　　【关键词】校园安全隐患

　　目前，我市尚有部分学校存在栏杆缺失、围墙裂缝、消防设施不足等问题。今年，对于排查出的安全隐患，各校要列出清单、设立台账，进行彻底整改。

　　【关键词】防溺水安全

　　去年，我市教育系统联合多部门为学生搭筑防溺水安全防护网，但不幸仍时有发生。

　　2017年，我市共发生未成年人溺亡事件16起，死亡29人。今年，市教育部门将把防溺水安全作为专项重点工作来抓，努力降低未成年人溺水发生率。

　　【关键词】校车安全

　　目前，我市共有各类校车700余辆，大多集中在民办学校、山区学校及幼儿园。今年，我市将加快出台各地校车服务方案，尽快实现校车北斗(GPS)卫星定位系统与公安交管部门的联网，确保校车处于有效监管范围，规范校车全程安全管理。（洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 杜建芳）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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