滨河南路上的坑正在修 大家路过要小心！

塌陷的地方已被挡起来

昨日一早，市民宋先生给小记来电：我爱人早上上班出门，沿滨河南路刚走到凌波大桥下，车就爆胎了，下车后才发现是被下陷的路面“坑”了。

宋先生说，早上6点半左右，他爱人开着车从市区出发到宜阳县上班，沿着滨河南路走到凌波大桥下时，忽然听到一声闷响，停车查看发现右前轮胎爆胎了。宋先生说，接到爱人求助信息之后，他急忙开车过去帮忙，谁知，刚到现场就发现又一辆轿车在这里爆胎了。

“两辆车接连在这被坑，我们才觉得有蹊跷。”宋先生说，他们沿着路灯往回走发现，刚刚走过的地方有一处路面塌陷，直径80厘米左右的大坑，下陷了三四十厘米。“万幸，人没受伤，这段路车流量很大，希望有关部门能尽快修复。”

昨日10时，小记来到现场发现，路面塌陷的位置在滨河南路凌波大桥西20米处，周围已被警示锥挡起来，现场市政部门工作人员告诉我，塌陷位置下方正在敷设管道，这可能是导致路面塌陷的原因，他们正在想办法尽快修复。（洛阳晚报记者 王博东 文/图）