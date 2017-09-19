我省首家制造业创新中心花落洛阳

我市再添一张创新名片。日前，省科技厅等4部门联合下发通知，我省首家制造业创新中心——河南省智能农机创新中心在洛诞生。

该中心由中国一拖集团有限公司牵头组建，于去年10月被确定为首批省级制造业创新中心培育单位，依托洛阳智能农业装备研究院有限公司进行建设，联合中国一拖等行业龙头企业和清华高端装备院洛阳基地等优秀科研院所，打通技术研发—产业孵化—行业服务的链条。目前，该中心已构建起农机装备行业智能制造、智能农机作业、智能农耕大数据分析服务三大研发创新平台。

根据规划，智能农机创新中心将以争创国家制造业创新中心为核心目标，持续推进精准农业、智慧农业发展，通过3年到5年的发展，在农机装备研发设计、测试验证、中试孵化等方面形成阶段性成果，带动河南地区建设智能农业装备产业规模国内第一、技术创新世界领先的信息平台及智能化制造产业集群。(洛阳日报记者 陈曦 通讯员 窦海国)