洛阳市委统战部组织各民主党派市委、市工商联召开座谈会

昨日，市委统战部组织各民主党派市委、市工商联召开座谈会，传达学习市委十一届六次全会、市委经济工作会议精神。 会议指出，要深入学习贯彻党的十九大精神，切实增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，把智慧和力量凝聚到十九大报告确定的目标任务上来，结合我市工作实际抓好贯彻落实，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。要围绕聚焦打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，聚焦推动高质量发展，聚焦营造良好政治生态等工作要求，凝心聚力、发挥优势、献计献策，为服务全市大局作出新贡献。要狠抓作风转变，严格执行中央和省委、市委关于改进作风的各项规定，大力倡树“清新简约、务本责实”的作风导向，进一步增强责任意识、提升工作能力，紧紧围绕全市经济社会发展的重点难点热点问题，深入开展调查研究，积极反映社情民意，为决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程凝聚最广泛的力量支持。 市委常委、统战部部长娄会峰参加会议并讲话。市领导魏险峰、肖宏滨、雷雪芹、程相朝等参加座谈会。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈振豪）