洛阳市文化科技卫生“三下乡”活动启动

昨日上午，2018年全市文化科技卫生“三下乡”集中服务活动在宜阳县香鹿山镇道德广场启动，其他县(市)区设立分会场同时启动。 此次活动由市委宣传部、市文明办、市教育局、市卫生计生委、市文广新局、市科技局等联合主办。在启动仪式现场，各相关单位开展了送戏曲、送春联、健康体检、科技法律咨询等集中服务活动。 根据2018年全市文化科技卫生“三下乡”活动实施方案，我市将从“移风易俗”、“美丽乡村·文明家园”示范村建设、致富项目进家庭、农村妇女两癌免费检查等39个方面入手，完善农村公共文化服务网络，改善农村医疗卫生条件，不断提高农民思想道德素质、科学文化素质、健康素质。其中，将伊川县、汝阳县、栾川县作为农村妇女宫颈癌检查项目县，今年将为农村妇女进行免费宫颈癌检查；把栾川县作为农村妇女乳腺癌检查项目县，今年将为1000名农村妇女进行免费乳腺癌检查。 市委常委、宣传部部长杨炳旭等参加启动仪式。（洛阳日报记者 朱艳艳）