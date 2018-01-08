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暴雪中，栾川县妇幼保健院医护人员紧急营救“雪宝宝”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-11 08:37

　　昨日，栾川县妇幼保健院新生儿病区医生张瑾瑾接到一个电话：“太谢谢你们了，俺家的‘雪宝宝’情况稳定！”张瑾瑾长长地松了一口气。

　　“雪宝宝”是谁？经历了怎样的磨难？这事儿还要从几天前说起。

　　5日凌晨3时许，栾川县大雪纷飞。家住陶湾镇鱼库村的王建鹏开着车，载着即将生产的妻子，向栾川县妇幼保健院艰难地驶去。让他没想到的是，胎龄只有38周的宝宝在车上降生了。由于宝宝的脐带没剪断，随时都有生命危险。凌晨3时40分，王建鹏一家到达医院，妇产科医生立刻对孕妇和宝宝进行紧急护理。

　　医生抢救时发现，宝宝随时可能出现呼吸心跳骤停，生命危在旦夕，需要立即转往市级医院。当日的栾川县地面积雪厚度有20多厘米，高速封闭，从栾川到市区，只能走洛栾快速通道。被积雪覆盖的路面泥泞难行，车子随时可能有打滑侧翻的危险。

　　“无论多难，我们也要尽快把宝宝安全地送到市级医院。”该院儿科相关负责人说。5日11时，由2名资深医生、2名护士长和2名经验丰富的司机组成的救护团队护送着宝宝出发，前往市妇女儿童医疗保健中心。

　　由于宝宝无法自主呼吸，只能依靠着气管插管、复苏气囊加压给氧来辅助呼吸。4名医护人员一刻都不敢放松，大家以每分钟40至60次的频率轮流按捏复苏气囊。同时，宝宝需要大量的氧气，救护车分别在栾川县合峪镇中心卫生院、嵩县妇幼保健院停留，加装氧气瓶。在大家齐心协力地救助下，宝宝睁开了眼睛。

　　看到宝宝的状态变好，张瑾瑾高兴地说：“宝宝估计还没有小名，他在雪天出生，我们叫他‘雪宝宝’吧。”

　　经过6个小时的长途跋涉，当日17时，“雪宝宝”被送到市妇女儿童医疗保健中心新生儿重症监护室。安顿好“雪宝宝”后，栾川县医护人员开始返程，再次翻山越岭，返回县妇幼保健院已是次日0时。

　　张瑾瑾说：“那天虽然很累，但一想到‘雪宝宝’能得救，再辛劳也值得。”（洛阳日报记者 高峰 通讯员 冯学仁）
[ 责任编辑：席倩倩]
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