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暖气片冒蒸汽看着挺吓人 陪她等维修工的民警暖人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-11 08:44

　　昨日，市民赵女士拨打本报热线66778866：我独居生活，前两天家里暖气片零部件坏了，不停地往外冒蒸汽，吓得我不敢靠近。民警赶来后，帮我这帮我那，我想给他们送些水果道谢，可不知道他们的名字。

　　赵女士今年63岁，家住唐宫路65号院。7日下午，外面下着雪，她正在卧室打扫卫生，突然听到从客厅传来异响。她来到客厅一看，原来是挂在墙上的暖气片出现故障，一端不停地滴水冒蒸汽。她吓得不敢靠近，立即拨打110报警。

　　几名身穿警服的人赶到后，一边安慰赵女士，一边上前检查暖气片，确认是暖气片的热气蒸发器出现故障，他们先找来水盆放在暖气片下接水。“他们不是专业人员，没办法维修暖气片。”赵女士说，令她感动的是，几个人并未急着走，而是一直留在家中陪她，直到维修工到场后他们才离开。

　　当时赵女士急着维修暖气片，没问这些人的名字，想买些水果表示感谢但不知道找谁。

　　小记辗转得知，出警的是车站派出所巡逻队队员钟慧芒与其同事。钟慧芒说，当时外面下着雪，他们走着去赵女士家，其实没帮啥大忙，看赵女士一个人挺无助的，因此多留了一会儿陪她。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）
[ 责任编辑：史戎戎]
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