抓好六项工作 加快提质转型——访市工信委主任王玉峰

市工信委主任王玉峰昨日接受洛阳日报记者专访时表示，市委经济工作会议提出要坚持高质量发展的根本方向，以高端、融合、集群为抓手推动产业结构调整，这些要求明确了洛阳工业提质转型的发展方向。市工信委将认真落实市委经济工作会议精神，着力抓好六个方面工作，推动工业经济稳增长、调结构、增效益，为加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标贡献力量。

实施“中国制造2025”洛阳行动计划，提升产业发展动力。全面推进“中国制造2025”试点示范建设，强力推进技改提升、两化融合、军民融合、绿色制造等9大工程。

推进现代产业体系建设，不断提升产业实力。围绕“565”现代产业体系中的7个工业产业，以及烟、酒等高财政贡献产业，构建技术创新引领、下游产品带动、骨干企业支撑的产业发展新格局，打造全国重要的现代装备制造业基地。

深入推进提质倍增工程，提升企业竞争力。以中信重工、一拖集团等15家试点企业为重点，紧盯提质倍增目标，加快推进2018年计划实施的27个产业化项目。继续筛选一批县(市)区优秀企业，使全市试点企业达到100家。

推动六大园区建设，提升产业集聚力。突出抓好高端装备制造、新能源产城融合、智能制造产业基地等重点产业园区建设，引导龙头项目和产业链关联项目集聚，打造市级千亿级优势产业集群和县域百亿级特色产业集群。

扶持民营企业发展，释放市场主体活力。继续实施“企业家素质提升工程”，大力实施“小巨人”企业培育工程，深入完善公共服务体系，新培育一批国家级、省级中小企业公共服务平台。

抓项目稳投资，提升产业支撑力。重点抓好格力自主创新智能制造产业基地等81个重大项目前期工作，推动一拖现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂、中信重工特种机器人制造智能化工厂等143个在建项目年内建成投产，形成新的增长点。持续跟进忠旺集团、长安汽车、西安交大3D打印等在谈项目，争取早日签约落地。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 孔昭）