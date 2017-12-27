“三管齐下”督查 促进真学真做（十九大精神进基层）

是否结合实际制订了本单位学习计划？有没有开展专题活动？……日前，伊滨经开区十九大精神学习宣传贯彻专项督查组来到庞村镇，对照专项督查表上的内容，对该镇进行逐项督查。

这份专项督查表共有6项内容，涉及学习宣传贯彻党的十九大精神的多个方面，每一项都有“完成项目”和“存在问题”两个检查结果，由督查组根据检查情况填写。

连日来，由该区纪工委牵头，联合区党政办等单位组成的4个党的十九大精神学习宣传贯彻专项督查组，采取对表量化、谈话询问、测试检验“三管齐下”的方式，对基层党组织学习宣传贯彻党的十九大精神进行了督查。

“我们在全镇安装了87个‘党建大喇叭’，推进党的十九大精神进村入户、入耳入脑，《洛阳日报》对此还进行了报道。”面对督查人员的面对面询问，寇店镇党委委员张冠军介绍了该镇的亮点做法。

该区纪工委有关负责人介绍，通过谈话询问，他们充分掌握了基层党组织在学习宣传贯彻党的十九大精神过程中的亮点做法。

此外，该区还印发了《中国共产党第十九次全国代表大会百题问答》，并印制成两套知识试卷，随机抽取有关人员进行考试。“随机考试能帮助我们查缺补漏，也能倒逼我们更加主动地学习钻研党的十九大精神。”该区教育中心教师李顺波参加考试后说。

“对表督查一对一、谈话询问面对面、测试检验实打实，这种‘三管齐下’的督查方式，有效促进了党员干部真学真做。”该区纪工委书记练忠杰表示，下一步，该区将依据督查结果，有针对性地抓实基层党组织对党的十九大精神的学习宣传贯彻，真正做到学懂、弄通、做实。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈晓辉 董然）