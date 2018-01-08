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江西社区有一群快乐的“妈妈志愿者” 个个都带俩仨娃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-11 08:44

　　社区“妈妈志愿者”部分成员

　　核心提示

　　“走了，接孩子去！”昨日11时，涧西区南昌路办事处江西社区的“妈妈志愿者”成员们又按时出发了。在这支成立了两年的队伍里，大伙儿每天接送的都是“别人家的孩子”，但她们很快乐、充实。

　　1 团队近20人，每人都带两三个“孩子”

　　为人父母，都知道带孩子的不易——按时做饭，上学时定点接送，平时还得辅导功课、陪玩儿……如果有两个孩子，劳动量还得翻番，也正因为如此，网络上出现了诸如“带娃引发心脏疾病”之类的新闻。

　　这样的情况，在“妈妈志愿者”团队却不存在，虽然每位成员都带两三个孩子，但是大家越带越有劲儿。“想加入这个团队，自己得先有孩子，这样才能更好地融入‘角色’。”31岁的吴女士说。

　　两年前，在江西社区，一个8岁女孩的父母因故离世后，这个女孩和奶奶相依为命。社区工作人员在一次入户走访后，萌发了成立帮扶团队的想法。“我们辖区有一些留守儿童和困境儿童，长期缺少父母的关爱，有的居民因工作忙不能经常照顾孩子，而社区工作人员大多是女性，于是成立了‘妈妈志愿者’。”江西社区负责人说，在工作人员的倡议下，一些自由时间比较多的女性居民加入了这支队伍，目前该团队有近20名成员。

　　2 为了带好“闺女”，她和老公每天都挺忙

　　“妈妈志愿者”在确定帮扶对象时，一般采取就近原则，比如两家住得近或者孩子们都在一个学校上学，便于照顾。

　　自从孩子到外地上大学，居民杨锦锦的空闲时间多了不少，但她没闲着，因为还有个10岁的“闺女”让她一直惦记着，这个“闺女”就是上文中提到的那个当年8岁的女孩。“孩子平时和老人生活，性格有点儿孤僻。”杨锦锦说，每逢休息，她就和老公一起带着“闺女”去王城公园、隋唐城遗址植物园等地玩耍，“闺女”慢慢地开朗了不少，每天学校发生啥事儿也愿意主动告诉她。

　　带着俩男孩一起吃饭，互相督促学习和辅导功课，有时负责接送孩子，这是39岁许丽娟的日常生活。由于邻居工作忙，经常把孩子交给她照顾，久而久之，这里成了孩子的另一个家。“两个人同学校、同年级，互相也能做伴儿。”许丽娟说，孩子的妈妈在感动之余对她非常信任，因为孩子的关系，现在两家的关系也挺好。

　　3 她带娃两年后，孩子张口叫了一声“妈”

　　江西社区负责人说，“妈妈志愿者”团队之所以能一直坚持，并且人数不断增加，在很大程度上是因为大家感情产生了共鸣。“都是当妈的人，看到孩子，就不由自主想去关心和呵护。”她说。

　　一位“妈妈志愿者”告诉记者，辖区有一个11岁的女孩，出生没多久父母就离婚了，女孩跟着经常外出打工的父亲生活。“孩子喜欢画画，两年来，我常带她去捡落叶制作手绘图案。”这位社区“妈妈志愿者”眼眶红红地说，前不久，孩子小声叫了她一句“妈妈”，并称“阿姨，你要是我妈妈多好”，让她很感动。

　　“如果需要投入很多精力、时间，‘妈妈志愿者’团队可能不会坚持很久，但是现在做的是力所能及的事情，接送的又是住在本辖区的孩子，大家都乐于奉献。”该负责人说，今后，“妈妈志愿者”团队计划在“微公益”行动的基础上，举行一些诸如“大手拉小手”“亲子运动会”等活动，邀请辖区居民带着孩子参加，对其所帮扶的孩子结识更多的同龄人，更好地融入社会生活也有积极作用。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 朱春霞 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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