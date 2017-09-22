洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议

昨日，市人大常委会主任、党组书记李少敏主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，传达学习《中国共产党党务公开条例(试行)》，深入学习市委经济工作会议和市委十一届六次全会精神，并就贯彻落实工作提出要求。

会议强调，要把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，着力在学懂、弄通、做实上下功夫，牢固树立“四个意识”，坚持正确政治方向，扎实推动党的十九大精神落地生根。要围绕中心、服务大局，始终与市委保持同频共振，主动把人大工作放在全市发展大局中来谋划、来推进，推动市委决策部署贯彻执行。要改进作风狠抓落实，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实中央八项规定精神，大兴调查研究之风，确保人大自身建设和各项工作上水平、有实效。具体到当前，就是要全力以赴开好市十四届人大六次会议，坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事，确保选举稳妥有序、风清气正。

会议还听取了市人大常委会机关党组2017年工作汇报和2018年重点工作安排。

会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）