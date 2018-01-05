以能力过硬促进作风过硬——三论锲而不舍推进作风建设

洛平

“一些问题表现在作风上，背后反映的常常是能力问题。”市委书记李亚多次指出，面对新情况新挑战，不懂规律、不懂门道，知识有弱项、能力有短板、经验有盲区，难免陷入“本领恐慌”，必定会出现不敢为、不善为、慢作为、不作为甚至乱作为。此话可谓直指作风建设的要害。

党的十八大以来，党情、国情、世情发生了一系列深刻变化，对我们党长期执政能力和领导水平的要求也有了深刻变化。新常态、新理念、新方位、新矛盾，个个都堪称宏大而具体的时代命题，想要学懂、弄通、做实都不容易，尤其是如何以提高贯彻新发展理念的能力和水平，跨越速度换挡节点、结构调整节点、动力转换节点等重大关口，迈向高质量发展新征程，无疑对每一名党员干部都是极大的考验。

进入“十三五”以来，市委以贯彻新发展理念为逻辑起点，围绕理念落地构建体系、围绕体系推进谋划专项、围绕专项实施抓好项目，完成了“9+2”工作布局的顶层设计，确定了60个重大专项，推出了一批重点项目，并在自创区、自贸区等国家战略密集布局洛阳，省委、省政府赋予洛阳发展新的战略定位之后加以结合提升，使各项工作越抓越精准、越抓越具体、越抓越有效。然而对标校表，是不是每名党员干部在认识、能力、经验上都跟了上来？是不是每名党员干部都能对市委作出的重大决策善做善成、做则必成？恐怕未必。

回望这几年走过的路，我市党员干部队伍中的一些表现值得深刻反思：在对贯彻新发展理念进行科学施工过程中，有的对构建怎样的体系支撑模糊不清、腹无良策，有的对体系、专项和项目之间的关系吃得不透、把得不准，甚至简单把过去传统的工作、日常工作装进专项；在上下联动、左右协同推进专项、项目、大事、要事落实过程中，有的明知能力不足还不学习、不钻研，凡事都要等领导决策部署、布置交代；有的“揣着糊涂装明白”，情况不明决心大，不懂装懂、蛮干硬干；有的习惯于用老思路、老套路来应对，往往不是不对路子，就是事与愿违。

凡此种种，说到底还是没有深学笃用新发展理念，不能全面吃透其中蕴含的新知识、新经验、新信息、新要求，既不知其然，更不知其所以然；没有用好辩证法，不能区分轻重缓急，坚持具体问题具体分析，面对工作中的重点、难点、卡点、痛点，缺乏专业思维、专业素养、专业方法，其结果只能是顾此失彼、束手无策，甚至妥协退让、畏缩不前。这，是能力问题更是作风问题。

以能力过硬促进作风过硬，就必须“在游泳中学会游泳”。我们要加强学习，牢固树立终身学习的理念，努力掌握适应新时代要求的新理念新知识新方法新本领，掌握干事成事的“真刀真枪”；要注重基层实践，多到基层、到一线、到火热的实践中去吹糠见米、摸爬滚打、增长才干，在学中干、在干中学，做到学以致用、学用相长；要深入调查研究，深入实际、深入基层、深入群众，把调查与研究有机结合起来，获得在办公室难以听到、不易看到和意想不到的新情况，找出解决问题的新视角、新思路和新对策。

进入新时代，知识更新越来越快，本领“折旧”也越来越快，我们不适应的一面自然会渐渐增多。加快知识更新，优化知识结构，切实增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性，提升工作能力促进作风转变，我们才能以实打实的工作成效提升作风建设的“含金量”。