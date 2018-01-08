“中央空调罢工 居民冬季采暖成难题”续：新中央空调开始安装调试

瞧，打扫干净的空调机房

“在大家期盼中，新中央空调设备已陆续到货并安装，预计在2018年1月15日前整个机组安装到位，20日前调试完毕……”近日，涧西区汤泉国际公馆小区门口贴出的一张贺新年公告，让业主们终于不再为采暖发愁。（>>>>新闻回放）

8日下午，《洛阳晚报》记者走进汤泉国际公馆小区，看到一辆吊车正在工作，两台未拆包装的中央空调机组正安放在小区的空地上。记者了解到，每台空调机组重达5吨。

“可算把空调盼来了！”业主黄长顺和董新亮在一旁感叹。按照合同约定，新中央空调设备运送到小区之后，会马上进入调试、试水阶段，准备工作完成后会尽快送暖。

在黄长顺带领下，我们来到位于小区负一楼地下车库的中央空调机房，机房内灯火通明，安放机组的两块空地被打扫得干干净净，几名工人正小心翼翼地用钢索将一台空调机组缓缓地向车库内移动。

快要用上新中央空调了，业主们更关心的是新中央空调运行后如何收费。黄长顺说，经过和物业公司协商，鉴于新中央空调安装后，还需要一定时间磨合，目前收费标准暂定仍按原价(即每平方米每天0.16元)执行。待新中央空调运行一冬一夏之后，核算具体的运行成本，再对收费标准进行调整。

在一个多月时间里，经过本报持续关注报道，以及小区多名业主、丽新社区和珠江路办事处共同努力，该小区采暖问题终于得到比较圆满的解决。（洛阳晚报记者 范瑞 文/图）