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洛阳市各级文明单位将与农村孩结对子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-11 08:24

　　实施乡村学校少年宫项目工程，免费为伊川、汝阳等地农村妇女进行宫颈癌检查，给罹患癌症符合条件的农村贫困妇女发放1万元救助金……昨日上午，在宜阳县香鹿山镇，2018年全市文化科技卫生“三下乡”集中服务活动启动仪式举行，各县(市)区设立的分会场也同时启动，这标志着全市文化科技卫生“三下乡”活动全面拉开序幕。

　　该活动由市委宣传部、市文明办主办，市教育局、市科技局、市农业局、市文广新局等多家单位联合协办。

　　在活动现场，不但有精彩的文艺表演，大家还可以和农业专家面对面，就种植、养殖、生产及销售过程中遇到的疑难问题进行咨询，还能免费领到科普宣传页、种植技术书籍等。不少群众还免费领到了印有普法宣传的年历，我市书法家还免费为大家写春联。

　　64岁的芦成轩是香鹿山镇下韩村的村民，他是有20多年烟龄的老烟民，一直想戒烟却戒不掉，这次看到有医疗专家来，他详细咨询了关于戒烟的问题。不仅如此，他还领到了春联和年历，了解到不少农业科技知识。芦成轩说，这样的活动真是太实用了，希望越来越多。

　　文化科技卫生“三下乡”活动部分内容

　　实施乡村学校少年宫项目工程

　　今年，我市将实施乡村学校少年宫项目工程。推动全市各级文明单位与农村孩子之间进行“一对一”“多对一”的“走亲戚、结对子、包孩子”帮扶活动。同时，引入社会志愿服务，保持乡村学校少年宫活力。

　　春节期间开展法治灯谜竞猜、送春联等活动

　　春节、元宵节等节日期间，借助庙会、街会等节日文化娱乐平台，开展法治灯谜竞猜、送春联等活动，发放法律法规资料和读物，让群众在节日文化娱乐中接受法治熏陶，增强法治意识。

　　建立妇女劳动力转移培训基地

　　与职业技术学校、龙头企业等合作，建立妇女劳动力转移培训基地，采取自办、联办、协办等方式，多渠道、多层次开展家庭手工编织、家庭式小作坊、家政服务等技能培训，将致富技能送到妇女手中。

　　开展阳光母亲两癌救助活动

　　开展节日走访慰问特困母亲活动和阳光母亲两癌救助活动，给罹患癌症符合条件的农村贫困妇女发放1万元救助金，给农村特困母亲捐赠衣物用品。伊川、汝阳、栾川为农村妇女宫颈癌检查项目县，今年将为农村妇女进行免费宫颈癌检查；栾川县为农村妇女乳腺癌检查项目县，今年将为1000名农村妇女进行免费乳腺癌检查。（洛阳晚报记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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