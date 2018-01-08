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新一股冷空气携风而来 我省最低气温-15℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-11 08:18

　　昨日，虽天空湛蓝，阳光明媚，但是“高冷”范儿的气温还是让人感到冷飕飕的。记者 高山岳 摄

　　雪姑娘一走，冷空气后脚就赶来了，而且还是组团来的。中国天气网预计，新一股冷空气将影响我国东北、华北一带。未来三天，被积雪覆盖的河南、安徽、湖北北部的局部地区，将经历极端水平的低温严寒。

　　市气象台预计，短期内我市受高空西北气流控制，天气晴好。今天晴天，偏北风3级到4级，气温-8℃到4℃。明日，晴天转多云，西北风2级到3级，气温-10℃到5℃。

　　昨日18时，中央气象台继续发布寒潮黄色预警称，10日到13日，黄河以南大部分地区平均气温将比往年同期偏低3℃到5℃，局部地区偏低6℃到8℃。

　　中国气象局发布消息称，因河南省地面积雪没有完全消融，积雪阻挡了地面吸收热量，而积雪融化本身也需要吸收热量，积雪覆盖地区最低气温将显著偏低。11日到13日，受新一股冷空气影响，河南、安徽等地最低气温为-15℃。

　　中央气象台预计，14日之前，我国大部分地区将以晴冷天气为主，雨雪较少，气温持续偏低。10日到13日，最低气温0℃线将南压至江南南部。14日到15日，大部分地区气温将逐渐回到或接近往年水平。

　　近日，不少网友的微博和朋友圈被来自云南的“冰花”男孩刷屏，由于男孩家离学校有4.5公里，室外温度低，男孩步行1个多小时到教室后，头发和眉毛结满冰霜，这“冰花”造型引来众多网友关注。男孩的“冰花”造型是如何形成的？中国气象频道气象分析师信欣说，在云南东北部山区，由于受到云贵静止锋的影响，易见到降雪、雾凇、冻雨。当气温低于0℃且空气湿度大的时候，空气中的水汽在这个男孩的头发上直接凝华成冰霜，如果凝华在树上就是雾凇。

　　一个多月以来，全国各地相继进入流感季节性高峰。小记在此提醒您，多吃牛肉、大蒜、香蕉、坚果、红薯、蜂蜜、萝卜等食物，有助于预防流感哦！(洛阳晚报记者 付璇 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：史戎戎]
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