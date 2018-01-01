党旗飘扬，引领砥砺奋进—— 2017年洛阳经济社会发展成就回眸之十二

去年4月，我市首个社会工作机构党支部在市阳光社会工作服务中心成立 (资料图片)

2017年是“河洛党建计划”巩固提升年。市委提出以大抓基层为鲜明导向，着力强化基层党组织政治功能、服务功能“两大功能”，建好党员队伍、基层干部队伍“两支队伍”，抓好经费、阵地保障“两个保障”，解决企业、农村党建工作不平衡“两个不平衡”问题，实现党的组织、工作“两个全覆盖”……

当下的洛阳，在各级党组织、全体党员的砥砺奋进中，正阔步迈向新时代、新征程。

铸“魂”强“根” 基层党建聚力凝心

历史一再证明，党的领导坚强有力，社会就繁荣稳定，人民就幸福安康。

刚刚过去的2017年，洛阳经济社会发展速度稳健、质量喜人，这一切与党的领导决策密不可分，与全市各级党组织和党员干部努力奋斗息息相关。

去年是我市“河洛党建计划”巩固提升年，市委坚持把强化政治功能、注重政治引领摆在首位，切实强化基层党组织政治功能——

党建工作开展密度空前。市委常委赴联系点指导工作46次，各县(市)区委常委赴联系点指导工作1028次，全市基层党组织累计开展主题党日活动超5万次，各级党组织书记累计讲党课近3万次。

基层党建创新层出不穷。涧西区通过整合各类党建资源，着力打造不同类型的开放式组织生活基地。栾川县出台《栾川县基层党建工作规范30条》，从基层党委、党支部、党员三个层面规定组织生活“十个一”，推行农村党员“双线”管理。

如果说政治功能是基层党组织之“魂”，服务功能则是基层党组织之“根”。

瀍河区东关办事处通巷社区居民买雪峰没想到，自己只用坐在家中等着，工作人员就送来了办理好的老年公交IC卡。受场地限制，东关办事处各办公室主要位于三楼，此前群众办事要爬50多级台阶。把服务窗口“前移”到门卫室，是去年该办事处服务群众的新做法，办事处负责人说：“不管事大事小，哪怕一个台阶也是党与群众之间的距离。”

跟群众少一寸距离，让群众多一分满意，这是基层党组织提升服务功能、广大党员干部为民情怀的初心。

去年，我市扎实推进社区党建“五化”建设，大力推广涧西区以社区为平台、以社会组织为载体、以社会工作人才队伍为支撑的“智慧党建”工作模式。我市出台《洛阳市农村党群服务中心功能设施规范化建设方案》，要求各县(市)区按照“统一标识、统一外观、统一配置、统一氛围”的标准，全市已新建、改建投用的村级便民服务中心达2826个，有力提升了村级阵地的政治功能和服务功能。

多措并举 红色堡垒固本强基

隆冬时节，记者走进吉利区西霞院街道金鹅村，“农村党建示范点”标牌十分醒目。“通过学习十九大报告，大家再一次明确，要解决好‘三农’问题，必须靠党建引领。”村支部书记贾年青说，近两年，该村把党建与美丽乡村建设相结合，乡村“颜值”越来越高。

一个党员一面旗帜，一个支部一个堡垒。基层想要发展，离不开党员、干部队伍建设和各项保障。

后进地区“换挡升级”——去年，全市第八批后进村(社区)的整顿提升工作已经完成，319个后进村(社区)基本实现了全部晋位升级、转化提升。其中，38个村实现了后进变先进，被列为市、县党建工作示范点，156个村在美丽乡村建设、返乡农民工创业、特色农业发展等方面取得了长足进步。

经费支持显著提升——市委要求各县(市)财政每年列支不低于1000万元、各城市区不低于500万元，作为基层党建工作专项经费。去年，全市共列支3.16亿元基层党建专项经费，大力推进阵地建设、功能提升、教育培训等各项工作；新建村级组织阵地364个、修缮改造553个、完善提升895个，确保基层党组织有资源、有能力为群众服务。

集体经济蓬勃兴旺——去年，按照各县(市)区每个乡镇不少于2个试点的要求，我市投入5349.6万元，扶持发展316个县级试点村，村级集体经济如燎原之火蓬勃兴旺。

此外，我市提前谋划村“两委”换届工作，对116个换届重点村进行集中整治，培养村级后备干部10681名；在脱贫攻坚一线、重点项目现场、服务群众过程中，发掘、培树先进党员2133名；强化工作报酬绩效管理，奖励村级干部3761名，惩戒490名……

一组组跳动的数字证明：洛阳党员、干部队伍历经淬火涤荡，攻坚克难、勇于担当的意志品质进一步形成。

为推进“两学一做”学习教育常态化制度化，我市开展了“戴党徽、亮身份、树形象、作表率”活动，积极挖掘、培育了于书法等一批先进典型，党员队伍整体素质持续提升，基层干部队伍建设不断优化，飞出越来越多干事创业的“领头雁”。

补齐短板 党旗红遍河洛大地

抓好基层党建，必须补齐农村和企业党建“短板”。

民之所望，党之所向。2017年，我市更加注重将党建工作全方位融入经济社会发展，初步实现了有形覆盖与有效覆盖有机统一，组织覆盖和工作覆盖相得益彰，各领域基层党建工作从“虚”到“实”、从“软”到“硬”，全面进步、全面夯实。

紧盯重点、建章立制。去年，我市制定出台《洛阳国有企业党建联席会议制度》，组织24家央、省企召开了洛阳国有企业党建联席会议，地企党建相对封闭问题得到有效破解。我市把“逐村观摩、整乡推进”活动作为巩固提升“河洛党建计划”常态化制度化工作，通过实行季度督导、半年考核，全市新建村级组织阵地364个、修缮改造553个、完善提升895个。

弥补短板、强化统筹。我市通过深入开展“三集中”活动，对全市6352家非公企业、1819家社会组织建立党建工作台账，累计下派党建指导员3360名。在农村党建工作中，我市深入实施无职党员“一编三定”工作法，通过“党员编组”和“定岗位、定责任、定奖惩”，组织无职党员参与村务管理、服务村民群众。

为了实现党的组织、工作“两个全覆盖”，我市还把党组织“旗帜”插在了各地。

伊滨经开区“两新”组织党委分别在苏州、杭州、上海等伊滨籍党员分布较多的地区建立“驻外党支部”，让流动党员“离乡离土不离党”，使流动党员带回先进的产业理念、创新成果，有力推动了家乡发展。孟津县大力推行“专业合作社＋党支部”等产业党建思路，构建了以农村党组织为骨干、产业党支部为补充、专业党小组为单位的党组织框架，初步实现了产业党建的全覆盖。

求木之长者，必固其根本。牢筑基层党建的“四梁八柱”，才能在决胜全面建成小康社会、开启新时代洛阳全面建设社会主义现代化新征程中取得新的更大胜利！（洛阳日报记者 李梦龙）