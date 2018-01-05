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公益有新意，爱心走得远
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-10 09:02

　　创意公益让救助氛围快乐大于苦涩，令捐助者开心，受助者体面。

　　7日下午，一场特殊“春晚”在我市举行。台上台下的人来自各行各业，所有演员为义务演出，他们有个共同的名字——洛阳快乐老家爱心团队，他们把这场“春晚”募集到的1万多元送到了寒门学子手中。（>>>>新闻回放

　　这样的创意公益，快乐又暖心。

　　2014年夏，一桶冰水“淋”湿了网络。这场从美国发起的“冰桶挑战”，仅在美国就有170万人参与挑战，250万人捐款，捐款总额达到1.15亿美元，世界很多人从中第一次知道了什么是“渐冻人”，切身感受到了“渐冻人”的痛苦；腾讯公益“益行家平台”做过很好的尝试，通过手机传感器，人们可以将一天走路、运动积累的步数通过平台捐出去，只要走够10000步，企业就捐出一元钱给需要帮助的人们。

　　大到风靡世界的“冰桶挑战赛”，小到我市的这场“春晚”，都告诉我们，公益可以很有趣、很好玩儿，它改变了救助就是拿钱投入捐款箱的单一方式，让救助氛围快乐大于苦涩，令捐助者开心，受助者体面。

　　平日里，人们为生活奔波，尤其是有了孩子后，每天家里家外一大摊子事儿让人纵有“公益心”，也无“公益力”，轻量、便捷、快乐的创意公益，让心意有新意，更能打动人，更能吸引人参加。

　　“好玩儿”的创意公益，让善意广泛扎根于人们心中，让爱心走得更远。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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