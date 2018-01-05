大学生兼职挣钱给父亲换手机 担心父亲不要想出善意谎言

樊俊杰准备去送外卖

买的手机到了，樊俊杰高兴地在QQ空间发布心情(受访者供图)

核心提示

百善孝为先。你为父母做过哪些印象深刻的事？帮他们揉揉肩，做顿可口的饭菜，陪他们聊聊天？洛阳小伙儿樊俊杰做的这件事感动了不少人。

樊俊杰在武汉上学，他的父亲在学校附近的建筑工地打工。一天，他得知父亲晚上感到孤单后，就从自己做兼职辛苦攒下的近1800元中，拿出1500多元，为父亲换了一部能看电影、打游戏的智能手机。担心父亲不肯收下手机，他还向父亲说了句善意的谎言……

他在武汉上学，父亲恰好在学校附近打工

1996年出生的樊俊杰是孟津县城关镇杨庄村人，目前在武汉的武昌理工学院上大二，英语专业。身高近1.8米的他，走起路来两腿生风。最近，只要他拎着外卖出现在校园，就会引来同学们赞许的目光，他用做兼职挣的钱为父亲买手机一事，已在校园传开。

昨日中午，记者联系樊俊杰时，他正忙着送外卖。说起此事，他有些不好意思。樊俊杰说，他父亲樊天军今年50多岁，常年在外打工，一年到头父子俩也见不了几回面。去年10月，樊天军到武汉打工。巧的是，他打工的建筑工地恰好离儿子所在的学校不远。

第二天晚上，樊俊杰到工地看望父亲，俩人在工地旁一家饭馆吃饭。该饭馆是面对农民工开的，味道不怎么样，不过便宜实惠，一大碗砂锅面6块钱。“我父亲平时比较节俭，我俩一人吃了一碗砂锅面。”樊俊杰笑着说，饭后，他特意带父亲到校园里转转。

原来，那年樊俊杰考上大学去学校报到时，父亲在外打工回不来，母亲陪他去了学校。其间，樊俊杰的父亲一直说要到儿子的学校看一看，但舍不得车票钱。

此后，每当樊俊杰有时间，就去工地看望父亲，父子俩在一起吃顿便饭。

父亲的老款手机只能接打电话，他决定送部智能手机陪父亲

去年12月初，樊俊杰到工地看望父亲，父亲问樊俊杰学校发的手机在哪儿，他想用那部手机看电视剧，打发下班后无聊的时间。

樊俊杰说，他去大学报到时带了一部新手机，随后学校又发了一部手机，不过该手机已坏掉，而其父亲不知情。“父亲的工友用的都是智能手机，大家晚上抱着手机看电视剧，而父亲用的是老款诺基亚手机，只能接打电话。”樊俊杰说，他当时立即答应父亲把那部手机拿过来，并未说手机坏了，暗自决定给父亲买一部新手机。

樊俊杰回到学校后，在网上浏览了很长时间，看中一款价格为1500多元的智能手机。他认为该手机性价比高，果断下单购买。

去年12月17日，樊俊杰在网上为父亲买的那部手机到货了。他知道父亲节俭，若说出实情手机是他买的，父亲肯定不会收，还会训他一顿。因此，他将手机包装盒拆掉，往手机里下载了十几集电视剧，于第二天晚上给父亲送去。

当樊俊杰教父亲如何使用该手机时，他父亲不禁产生疑问：“这手机咋这么新？”樊俊杰忙说这是他同学的手机，同学刚用没几天就换新手机了，因此跟新的一样。他父亲没有多想，将手机装进口袋里。

别人正呼呼大睡时，他熬夜做兼职挣钱

樊天军不知道的是，儿子送给他的手机是儿子用做兼职挣的钱买的。樊俊杰虽是个大小伙儿，但心思细腻，知道父母不容易，为减轻家里负担，他从大一就开始做兼职挣生活费。

起初，樊俊杰在学校附近一家饭馆送外卖，送一单1块钱，他干了俩月后，又在某快递公司找到一份兼职，给快件扫码，从下午6点至第二天早晨6点，一小时20块钱。经常出现的情形是：同宿舍的室友正呼呼大睡，他熬夜给一件件快件扫码。随后，他又尝试发传单、穿玩偶衣服为商家做推广等兼职。

樊俊杰上大二后，主要兼职送奶茶、快餐、手抓饼等外卖，送一单1块钱，他每周兼职一到两天，每天工作约8个小时，少了一天能挣几十块钱，多了一天能挣两三百块钱。

“送外卖靠体力，一般人干不下来。”樊俊杰说，他主要往学校6栋宿舍楼上送外卖，6层楼高的宿舍楼没电梯，需要爬步梯。一天下来，他的双腿又疼又麻，感觉跟断了似的。只要他当天兼职送外卖，微信上的“微信运动”都显示他是当天的运动冠军，数据显示他平均要走3万多步。

受父亲影响，樊俊杰养成了节约的习惯，他从不乱花钱，平时做兼职挣的钱都攒着。这次，他积攒的这笔钱终于派上了用场。

父亲很爱惜那部手机，专门用塑料袋装着

“我父亲很爱惜那部手机。”樊俊杰笑着说，只要一出门，他父亲就把手机装进一个塑料袋里，生怕弄脏弄坏。现在，他已经往父亲的手机里下载了多部电视剧。有了这部手机的陪伴，他父亲再也不愁下班后无聊了。

当记者提出要与其父亲联系时，樊俊杰摆摆手说：“千万别联系，家里人我谁都没说，就让这成为善意的谎言吧，希望父亲不要因此而生气。”

樊俊杰的举动，得到了老师与同学的一致赞赏。该校的刘老师说，樊俊杰是个自立自强的好小伙儿，也是有孝心的典范。同学“大阿琪”说，樊俊杰真的很优秀，平时在班里乐于助人。

樊俊杰说，他只是利用课余时间做兼职，并未忘记主要任务是学习。他会努力学习专业知识，争取以后让父母过上更好的生活。如今，樊俊杰已买好寒假回家的火车票，而父亲要等到临近春节才回家……（洛阳晚报记者 魏巍）