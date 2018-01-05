洛阳110的前世今生：初建时期靠笔记录 接警量一年182起

如今的市110联动指挥中心，实现了民生诉求“一号通”

核心提示

今天是全国第32个“110宣传日”，您知道咱洛阳110的前世今生吗？

110，最初是设在市公安局原刑警大队的匪警报警电话，专门接受刑事案件报警；如今，它已是集多种功能于一身的联动指挥机构。

从最初到现在，洛阳110经历了哪些变迁？昨日，记者对此进行了采访。

最初一年接警量仅182起，多数人不习惯打电话报警

“您好！洛阳110，我是52号接警员，请讲……”昨日上午，在位于洛龙区开元大道市交警支队办公楼3楼的市110联动指挥中心，一排排头戴耳机的接警员在电脑前忙碌着，他们的应答声在大厅里此起彼伏。谁能想到，在最初成立时，它是另一番光景。

市公安局相关负责人介绍，110这个号码，最初是设在市公安局原刑警大队的匪警报警电话，专门接受刑事案件报警。它功能单一，作用简单，一般很少有人拨打。

1987年6月，公安部下发了《关于大中城市公安局普遍建立110报警服务台的通知》，之后，一些城市的110报警服务台陆续建立起来。1994年，我市正式开通110报警电话，由市公安局原通信科负责日常接处警工作。

不过，因当时电话普及率不高，多数人习惯直接到公安机关报警，所以110报警电话的接警量并不高。

统计数据显示，1994年我市110报警电话的接警量仅182起。

市110联动指挥中心的前身，是1996年我市建立的110报警服务台

办公接警电话只有4部，8名民警用笔记录警情

1996年，福建省漳州市的110报警服务台因为反应迅速，被公安部树为典型，“漳州110”模式开始在全国范围内推广。当年9月13日，我市公安局根据公安部和省公安厅的部署，正式建立110报警服务台，开展日常接处警工作，这就是现在的市110联动指挥中心的前身。

现任市公安局刑侦支队七大队副大队长的王晓辉，是当年110报警服务台的首批接警员之一。他回忆，当时的110报警服务台设在原市公安局大楼二楼一间约50平方米的办公室内。接警员由市公安局原通信科的4名女民警，以及从市公安局原治安大队抽调来的4名男民警组成，工作模式为四班三运转，保证报警电话24小时有人接听。

“起初，报警台的设备非常简陋，只有4部电话用来接警，警情由我们用笔记录在本子上，再用2部内线电话通知辖区派出所处警，一天有几十起报警，有效的仅十几起。”王晓辉说，随着110报警电话逐渐被公众所知，110报警服务台的接处警数量也逐渐增多。同时，为了提高接处警效率，市公安局着手跟当时的邮电部第一研究所联合开发更加智能化的110接警系统。

发展接警系统越来越智能化，接警量节节攀升

1997年8月1日，我市第一代110接警系统正式启用，该系统有接警、处警、录音、查询、统计等功能，接警员也增至16人，不过，那时候的指挥中心只设置了3个接处警席位。

随着经济的发展，人们对110的需求不断增加，我市的110接警系统也在不断升级：2001年11月，第三代110接警系统建成使用；2003年8月，第四代110接警系统建成投用；2010年，市110报警服务台进行了自建台以来规模最大的一次搬迁升级改造，接警系统变得更智能化……

看完下面这组年接警量数据，你就知道我市110的发展有多快了：

1994年182起、1996年7300起、1997年2.9万起、2001年47.5万起、2003年80.6万起……

到了2004年，110报警服务台的接处警席位已经达到15个，110报警服务台的接警员达到42名，四班三运转，每班10名或11名接警员，日接警量3000起左右。

变身警务110升级为社会110，实现民生诉求“一号通”

现任市公安局警令部指挥中心三中队中队长的王胜彬介绍，2010年，市110报警服务台进行了自建台以来规模最大的一次搬迁升级改造，正式启用500平方米的指挥中心，并安装了全新的110接警系统，该系统设25个接处警席位，集数据、语音、图像传输于一体，具备可视化、扁平化、点对点指挥和警务信息共享等功能，保证24小时全天候受理、处置市区群众的各类报警求助。

2010年年底，为了在承担受理、处置群众报警求助职能的同时，还能承担起受理各类民生诉求的联动职能，洛阳市110联动指挥中心正式成立，其在原有的基础上，对各类资源进行整合，将12319、12315、12345等30多个便民服务电话统一为110这一个号码，把与群众生活息息相关的水、电、气、暖等119家单位纳入联动体系，实现了民生诉求“一号通”和市、县两级110联动全覆盖，完成了从警务110向社会110的成功转变。

去年全年，市110联动指挥中心的接警量超过134万起，受理有效警情55万起，其中民生诉求32万起。在市110联动指挥中心的协助下，我市警方抓获现行违法犯罪嫌疑人500余人，救助群众3万人次，为国家和群众挽回各类财产损失数百万元。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 程昊 文/图）