洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳110的前世今生：初建时期靠笔记录 接警量一年182起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-10 09:04

　　如今的市110联动指挥中心，实现了民生诉求“一号通”

　　核心提示

　　今天是全国第32个“110宣传日”，您知道咱洛阳110的前世今生吗？

　　110，最初是设在市公安局原刑警大队的匪警报警电话，专门接受刑事案件报警；如今，它已是集多种功能于一身的联动指挥机构。

　　从最初到现在，洛阳110经历了哪些变迁？昨日，记者对此进行了采访。

　　最初一年接警量仅182起，多数人不习惯打电话报警

　　“您好！洛阳110，我是52号接警员，请讲……”昨日上午，在位于洛龙区开元大道市交警支队办公楼3楼的市110联动指挥中心，一排排头戴耳机的接警员在电脑前忙碌着，他们的应答声在大厅里此起彼伏。谁能想到，在最初成立时，它是另一番光景。

　　市公安局相关负责人介绍，110这个号码，最初是设在市公安局原刑警大队的匪警报警电话，专门接受刑事案件报警。它功能单一，作用简单，一般很少有人拨打。

　　1987年6月，公安部下发了《关于大中城市公安局普遍建立110报警服务台的通知》，之后，一些城市的110报警服务台陆续建立起来。1994年，我市正式开通110报警电话，由市公安局原通信科负责日常接处警工作。

　　不过，因当时电话普及率不高，多数人习惯直接到公安机关报警，所以110报警电话的接警量并不高。

　　统计数据显示，1994年我市110报警电话的接警量仅182起。

市110联动指挥中心的前身，是1996年我市建立的110报警服务台

　　办公接警电话只有4部，8名民警用笔记录警情

　　1996年，福建省漳州市的110报警服务台因为反应迅速，被公安部树为典型，“漳州110”模式开始在全国范围内推广。当年9月13日，我市公安局根据公安部和省公安厅的部署，正式建立110报警服务台，开展日常接处警工作，这就是现在的市110联动指挥中心的前身。

　　现任市公安局刑侦支队七大队副大队长的王晓辉，是当年110报警服务台的首批接警员之一。他回忆，当时的110报警服务台设在原市公安局大楼二楼一间约50平方米的办公室内。接警员由市公安局原通信科的4名女民警，以及从市公安局原治安大队抽调来的4名男民警组成，工作模式为四班三运转，保证报警电话24小时有人接听。

　　“起初，报警台的设备非常简陋，只有4部电话用来接警，警情由我们用笔记录在本子上，再用2部内线电话通知辖区派出所处警，一天有几十起报警，有效的仅十几起。”王晓辉说，随着110报警电话逐渐被公众所知，110报警服务台的接处警数量也逐渐增多。同时，为了提高接处警效率，市公安局着手跟当时的邮电部第一研究所联合开发更加智能化的110接警系统。

　　发展接警系统越来越智能化，接警量节节攀升

　　1997年8月1日，我市第一代110接警系统正式启用，该系统有接警、处警、录音、查询、统计等功能，接警员也增至16人，不过，那时候的指挥中心只设置了3个接处警席位。

　　随着经济的发展，人们对110的需求不断增加，我市的110接警系统也在不断升级：2001年11月，第三代110接警系统建成使用；2003年8月，第四代110接警系统建成投用；2010年，市110报警服务台进行了自建台以来规模最大的一次搬迁升级改造，接警系统变得更智能化……

　　看完下面这组年接警量数据，你就知道我市110的发展有多快了：

　　1994年182起、1996年7300起、1997年2.9万起、2001年47.5万起、2003年80.6万起……

　　到了2004年，110报警服务台的接处警席位已经达到15个，110报警服务台的接警员达到42名，四班三运转，每班10名或11名接警员，日接警量3000起左右。

　　变身警务110升级为社会110，实现民生诉求“一号通”

　　现任市公安局警令部指挥中心三中队中队长的王胜彬介绍，2010年，市110报警服务台进行了自建台以来规模最大的一次搬迁升级改造，正式启用500平方米的指挥中心，并安装了全新的110接警系统，该系统设25个接处警席位，集数据、语音、图像传输于一体，具备可视化、扁平化、点对点指挥和警务信息共享等功能，保证24小时全天候受理、处置市区群众的各类报警求助。

　　2010年年底，为了在承担受理、处置群众报警求助职能的同时，还能承担起受理各类民生诉求的联动职能，洛阳市110联动指挥中心正式成立，其在原有的基础上，对各类资源进行整合，将12319、12315、12345等30多个便民服务电话统一为110这一个号码，把与群众生活息息相关的水、电、气、暖等119家单位纳入联动体系，实现了民生诉求“一号通”和市、县两级110联动全覆盖，完成了从警务110向社会110的成功转变。

　　去年全年，市110联动指挥中心的接警量超过134万起，受理有效警情55万起，其中民生诉求32万起。在市110联动指挥中心的协助下，我市警方抓获现行违法犯罪嫌疑人500余人，救助群众3万人次，为国家和群众挽回各类财产损失数百万元。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 程昊 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]一女子长期单侧牙吃东西竟变“大小脸” ？！
  • ·[健康]夜间出现这９种小毛病 你可千万注意了
  • ·[健康]冬天骨痛！专家：受凉、骨质疏松等，都易引起
    		•
    雪景不等人 游赏须有方
    雪景不等人 游赏须有方
    雪景不等人 游赏须有方
        新年，雪选择了热烈的见面方式，拥抱洛城。雪景已无，很多人都有“还没有玩够”的感觉。每年冬雪降时，各地...
  • ·冬季旅游小贴士
  • ·脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
  • ·小黑 不一样的猫
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 2018年，洛阳将实现干线公路现有隧道...
  • 偃师：打造亲水城市格局
  • 好莱坞3D影片将在洛制作
  • 提醒！“一户多人口”阶梯电价须每年认定
  • 90岁高龄名医每周坚持坐诊 年门诊量超...
  • 十里扶贫路 蜿蜒进山村
  • 精准脱贫，实打实成色足—— 2017年洛...
  • 相公庄黄氏家庙（探寻河洛百座古建筑）
  • 洛阳34路、49路公交车临时调线
  • 洛阳市人民代表大会常务委员会公告
    		•
    百姓呼声
    瀍河区2018年谋划了三个棚户区改造项目
    三洋铁路于2017年12月底开工，工期约为三年
    精彩图片
    洛阳雪后“镜像”宛若...
    酷！快来720°瞰雪后洛...
    看，风雪中的洛阳速度...
    洛阳刘氏模具产品远销海外
    精彩热帖

    舞步出品：取经之路

    为这四位家长点赞

    天寒白屋贫

    雪中弹吉他的美女老师
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605