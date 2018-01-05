洛阳一醉汉报警说“发生命案” 结果……

近日，小记从长春路派出所听说一件事儿：一名男子深夜报警称发生了命案，民警到场排查未发现任何情况，原来是男子喝醉酒报假警。

7日23时许，一名男子报警称南昌路与九都路交叉口附近一小区发生了命案。长春路派出所民警闻讯赶往现场，经过排查却未发现任何情况。民警现场联系报警人胡某，发现其语无伦次，推测其处于醉酒状态。

民警走访该小区居民得知，胡某报警前曾在小区楼道内发酒疯，还将楼下的电动车踢倒。由于胡某说不清家庭住址，也联系不到他的家人，民警只得将其带回长春路派出所醒酒室进行看管。

次日7时许，胡某酒醒，民警对其进行了严厉批评。胡某对其醉酒后报假警的行为后悔不已，承诺今后一定遵纪守法，不再犯此类错误。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 肖岩冰）