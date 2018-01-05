洛阳一男子医院治伤不报姓名 原来是做贼心虚

昨日，小记从天津路派出所得知一件事儿：一男子发生交通事故后被送往医院治疗，可不管医护人员怎么问他，他都不愿说自己的姓名，医护人员觉得蹊跷就悄悄报警，民警一查，原来对方有案在身。

日前，天津路派出所接到西苑路上一家医院医生打来的求助电话，对方说医院急诊科刚刚收治了一名被电动三轮车撞倒的男子，可男子拒绝提供个人身份信息，医生无法登记病例进行治疗，希望民警到场核实男子的身份信息。

接警后，民警立即赶到医院。“这名男子30多岁模样，在医院附近被一辆电动三轮车撞倒，经医生检查，他仅受了一点皮外伤。”民警说，男子见他们到场后突然紧张起来，面对询问，他支支吾吾答非所问。

随后，民警多方核实确认，该男子是济源人刘某，涉嫌一起手机被盗案。民警说，经初步审讯，刘某对几天前在涧西一家网吧盗窃他人手机的犯罪事实供认不讳。刘某坦言在医院不报姓名、身份证号等信息就是担心暴露自己，哪知自己是自作聪明。

目前，刘某已被刑拘，案件正在进一步调查。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 汪远飞）