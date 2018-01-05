洛阳一男子酒后骑着自行车去偷自行车

昨日，长春路派出所民警告诉小记一件事儿：一男子酒后骑自行车去偷自行车，监控员发现后通知巡逻民警将其抓获。

8日凌晨1时，长春路派出所监控中心监控员巡屏时发现，涧西区丽新路与延安路交叉口附近一个年轻男子形迹可疑——男子骑着一辆自行车，手里还推着另一辆自行车。

当时，路边的积雪还未全部融化，道路结冰打滑，普通人骑自行车都很困难，男子边骑车还边推车的举动比较异常，监控员立即通知巡警前往现场盘查，巡警在涧西区湖北路上将该男子拦截。

起初，男子称自行车是自己的，并拿出了一把车钥匙。经过核对，民警发现该车钥匙确系男子所骑自行车的。但是，男子对其手推的自行车无法说明来源。

经调查，该男子姓宋，19岁，他承认当晚骑着自行车找朋友喝酒，酒后看到丽新路与延安路交叉口附近一辆自行车没有加锁，便临时起意，实施盗窃。目前，宋某已被警方行政拘留。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 肖岩冰）