洛阳小伙写文言文鼓励信 被赞“最文艺”造血干细胞捐献者

文言文鼓励信内容

医务人员给李新毅打动员剂

昨日6时，洛阳90后小伙儿李新毅摸黑赶到省人民医院，打最后一针动员剂。在确定已达到捐献状态后，从昨日8时20分起，历经4个小时，他成功捐献了造血干细胞，249毫升救命的造血干细胞混悬液被武汉某医院来的医生装进4℃的恒温箱，乘着高铁一路奔向武汉某医院，当天19时许，缓缓输进一名28岁女子体内。

“我就说没事吧，爸恁看，对我身体真没啥影响，还能救人一命。”昨日中午，捐献后的李新毅摁着胳膊上的棉签，赶紧给守在病房门口的爸爸报了声平安。

忘记几年前的申请，他把红十字会的来电当成诈骗电话

25岁的小伙儿李新毅是国网嵩县供电公司员工，一米八的大个子，体重106公斤，看起来憨厚壮实，一笑俩眼眯成一条线。

提起这次捐献，李新毅说事情源于几年前的一次“无心之举”。那时候，他在郑州上大学，是班里的班长。一次课后，他听说学校来了献血车，遂带几个好友去献血。其间，他意外得知捐献造血干细胞也能挽救鲜活的生命，就现场签了捐献志愿书，不过，时间一长，他把这事儿忘了。

去年10月，李新毅接到一个陌生来电。对方自称是红十字会的，告知他与武汉某医院的一名28岁女患者配型相合，询问其是否同意捐献。“刚听她说几句，我就把电话挂了，心想你咋知道我的电话，不会是骗子吧？”说到这儿，李新毅不好意思地笑了，他说挂上电话后忽然想起来，学生时代曾申请加入中华骨髓库。

还好没过一会儿，对方又来电解释，这一次，他一口答应:“能救人，我同意！”当月，他的血液样本由嵩县红十字会指定医院采集后，被送往市区医院进行高分辨检测配型，结果显示可以捐献！

确定能捐献，他像中了彩票大奖，妈妈却在电话里哭了

“听医生说配型成功的概率只有十万分之一，我感觉像中了彩票大奖一样。”李新毅说，他的姥姥乐善好施，小时候见姥姥收留无家可归的小孩儿，就梦想着自己有一天也能做些助人的事，没想到，这次他有希望救人一命。

去年11月，李新毅在市第二人民医院进行捐献前体检，结果显示各项指标均正常，很快进入捐献程序。其实，做这些检查他一直瞒着家人，不想他们担心，但眼看要到郑州连打4天的动员剂，他只好给妈妈打电话说了实情。听他说完，妈妈在电话那头哭起来。“你还没结婚，没要孩子，献这个万一对身体有损害可咋办？”老妈一口否决，而向来支持他的老爸在一旁沉默了。

“这是我25年来做的最大的决定。”李新毅料到父母会担心，但没想到反应这么激烈。他求助于在医院工作的表姐，给父母解释捐献造血干细胞对身体的影响可以忽略不计。父母的态度这才缓和下来，说可以捐，但一定不要让自己受伤害，能救到人最好！

让家人帮忙给同事直播捐献过程，他想科普捐献造血干细胞没坏处

昨日8时，李新毅已做好捐献准备，他的爸爸李宁站在病房门口，忍不住拍了张照片悄悄发给老伴儿。“他妈妈不敢来看。”李宁感慨地说，看孩子状态挺好，祈祷捐献顺利。

躺在病床上的李新毅可没闲着，护士在作准备时，他自拍一段视频发给同事，请大家不要担心。消息刚发出去不久，200多名同事挨个回复伸大拇指点赞。

见有人问捐献造血干细胞啥感觉，李新毅还让家人帮忙做起直播。“血液通过扎在右臂上的皮管抽出来，流到血细胞分离机，机器把造血干细胞采集出来，血液再从左臂输回体内，对身体没有伤害。”“我是咱洛阳第24个捐献造血干细胞的，是咱省第661个，别担心，以前参与捐献的志愿者都没事。”……“我想给同事们科普一下，让大家知道捐献造血干细胞没坏处。”李新毅说，经过他的鼓动，已有同事有捐献意向了。

记者从省红十字会了解到，李新毅给同事科普很有必要。2003年以来，我省先后有11.7万人加入中华骨髓库，成为造血干细胞捐献志愿者，但目前只有661人捐献造血干细胞，有太多病患等着救命的造血干细胞……

对方送他一个剃须刀，他回了一封用文言文写的鼓励信

当日上午，李新毅在给同事科普的同时，还不时关注捐献时间还剩余多少，因为他知道，受捐者的生命已和他绑在了一起，他不能耽搁一分一秒。9时50分，武汉某医院医生赶到省人民医院造血干细胞移植病房，给他带来了受捐者送的礼物和感谢信。

礼物是个包装精美的智能剃须刀，感谢信上工工整整写着：“亲爱的小弟，您好，记得从我查出患淋巴瘤的那刻开始，我的人生彻底发生改变，无情的病魔把我推向恐怖无尽的深渊，但我又是幸运的，在中华骨髓库就遇到了好心的您……我们不曾见面，当您捐献的生命种子一滴一滴输入我体内时，我们已是亲人了，谢谢您！小弟！”

“我能救人一命，值了！”一封信还没听完，李新毅就红了眼眶，他使劲儿抿着嘴，没让眼泪流下来。随后，李新毅让家人拿出一封叠成心形的信，打开一看，众人愣住了，这是一封文言文鼓励信。

“致幸运的你：汝以险衅，夙遭闵凶，生二十余八载，突遇白血之病，吾等闻之涕零，幸得红会以助之，愿以吾之身血，换汝之性命……”李新毅说，这是他花一个下午写成的，因为受捐者本身遭遇磨难，他不想说得太直白以免刺激到对方，就套用文言文表达自己的意思。

李新毅说，他希望自己的微薄之力能帮对方渡过难关，希望春节过后，对方会如大地万物般焕发出蓬勃朝气。省红十字会工作人员也大赞：李新毅可能是河南省“最文艺”的造血干细胞捐献者，他的信是一次很用心的鼓励。（洛阳晚报记者 王博东 通讯员 张静 张亚娜/文 记者 李卫超/图）

（以下为鼓励信原文）

致幸运的你：

汝以险衅，夙遭闵凶，生二十余八载，突遇白血之病，吾等闻之涕零，幸得红会以助之，愿以吾之身血，换汝之性命。

舜发于畎亩之中，傅说举于版筑之间，胶鬲举于鱼盐之中，管夷吾举于士，孙叔敖举于海，百里奚举于市，故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。汝今二十有八，是汝大好年华之日长，纠缠病魔之日短也。汝之辛苦，非吾等常人之士所见明知，然汝之对抗病魔的勇气，是大家都看在眼中的。

现吾居于医院，不日将进行干细胞采集，之后便火速将其发往汝之所在地，望汝勿要慌张，勿要焦虑，微笑面对每一天，做一个像向日葵般温暖的女孩子，而且现代的医学技术那么发达，有那么多先进的仪器及专业的医生，你的病一定会好起来的。

希望2018年会成为你人生的转折点，在新年过后，你会如大地万物般焕发出蓬勃朝气，无限生机。

此致

只有经历过地狱般的折磨，才有征服天堂的力量。只有流过血的手指才能弹出世间的绝唱。

同样幸运的我

二〇一八年一月八日