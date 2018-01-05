提醒！“一户多人口”阶梯电价须每年认定

8日，《洛阳晚报》记者从洛阳供电公司获悉，按照省发改委《关于适当提高多人口家庭阶梯电价电量基数的通知》要求，我市多人口家庭认证须在今年1月到供电企业办理相关手续。

申请多人口家庭阶梯电价的，应符合以下条件：家庭常住人口6人及以上的一户一表用户，并且用户电表所在地应与户籍所在地一致，电表户名应在户口簿之内的。相同人员不同住宅不得重复办理。多人口家庭认定的有效期为一年。

洛阳供电公司本月受理今年多人口家庭阶梯电价电量调整登记申请。符合条件的用户，可持与用电地址相应的房产证明、户口簿、身份证原件及复印件到营业厅办理。2017年已登记过的用户也需要确认信息，如仍符合条件，将继续执行该价格政策。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 张静）