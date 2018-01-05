汝阳县内埠村一村民淘井挖出炮弹 可能是民国时期的

近日，汝阳县公安局民警给小记说了一件事儿：该县内埠镇内埠村一村民在自家院子里淘井时，意外挖出地雷、手榴弹和炮弹。
4日21时许，汝阳县公安局内埠派出所民警接到群众报警称，内埠村村民马某在自家院子里淘井时，从井下挖出地雷、炮弹等物品。当时下着雪，路滑难行，值班民警胡重阳等人立即徒步前往马某家中查看。
民警到场后得知，近期马某家的井水位很低，当天下午，他和几名工人在淘井时，先是从井底的淤泥里挖出来两颗地雷，接着又挖出来一枚手榴弹和一枚小型炮弹。当时井下还有一枚直径约10厘米、长约50厘米的炮弹，他们没敢动。见状，胡重阳和同事立即将这些危险物就地分放，并在井边拉起警戒线。目前，相关部门正对这些危险物品做进一步处理。
马某家的长辈回忆，马某家的院子在民国时期是一县长的私宅。他们据此推测，这些地雷、手榴弹和炮弹很可能是当时的人遗留下来的。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 刘照璞）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605